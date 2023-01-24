Валенсия и Альмерия устроили зарубу, забив по два гола друг другу

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграла вничью с «Альмерией» со счетом 2:2.

У хозяев голы забили Джастин Клайверт и Хосе Гайя, а у гостей отличились Чуми и Франсиско Портильо.

На 44-й минуте форвард «Альмерии» Ларжи Рамазани не реализовал пенальти.

«Валенсия» занимает 12-е место (20 очков), «Альмерия» находится на две позиции ниже (19 очков).

Ла Лига. 18-й тур, 23 января

Валенсия – Альмерия – 2:2

Голы: Клюйверт, 48, Хосе Гайя, 65 – Чуми, 54, Портильо, 74