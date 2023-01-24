Испания24 января 2023, 01:00 | Обновлено 24 января 2023, 01:45
28
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Валенсия и Альмерия устроили зарубу, забив по два гола друг другу
На 44-й минуте форвард «Альмерии» Ларджи Рамазани не реализовал пенальти
24 января 2023, 01:00 | Обновлено 24 января 2023, 01:45
28
0
В матче 18-го тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграла вничью с «Альмерией» со счетом 2:2.
У хозяев голы забили Джастин Клайверт и Хосе Гайя, а у гостей отличились Чуми и Франсиско Портильо.
На 44-й минуте форвард «Альмерии» Ларжи Рамазани не реализовал пенальти.
«Валенсия» занимает 12-е место (20 очков), «Альмерия» находится на две позиции ниже (19 очков).
Ла Лига. 18-й тур, 23 января
Валенсия – Альмерия – 2:2
Голы: Клюйверт, 48, Хосе Гайя, 65 – Чуми, 54, Портильо, 74
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Франциско Портильо (Альмерия).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Луис Гайа (Валенсия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Чуми (Альмерия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Валенсия).
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