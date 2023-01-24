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Чемпионат Испании
Валенсия
23.01.2023, FT 2 : 2
Альмерия
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Испания
24 января 2023, 01:00 | Обновлено 24 января 2023, 01:45
28
0

Валенсия и Альмерия устроили зарубу, забив по два гола друг другу

На 44-й минуте форвард «Альмерии» Ларджи Рамазани не реализовал пенальти

24 января 2023, 01:00 | Обновлено 24 января 2023, 01:45
28
0
Валенсия и Альмерия устроили зарубу, забив по два гола друг другу
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграла вничью с «Альмерией» со счетом 2:2.

У хозяев голы забили Джастин Клайверт и Хосе Гайя, а у гостей отличились Чуми и Франсиско Портильо.

На 44-й минуте форвард «Альмерии» Ларжи Рамазани не реализовал пенальти.

«Валенсия» занимает 12-е место (20 очков), «Альмерия» находится на две позиции ниже (19 очков).

Ла Лига. 18-й тур, 23 января

Валенсия – Альмерия – 2:2

Голы: Клюйверт, 48, Хосе Гайя, 65 – Чуми, 54, Портильо, 74

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Франциско Портильо (Альмерия).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Луис Гайа (Валенсия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Чуми (Альмерия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Валенсия).
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Ларжи Рамазани Джастин Клюйверт Хосе Гайя Валенсия Альмерия чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Франсиско Портильо Чуми
Источник Sport.ua
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