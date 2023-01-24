Костюк / Русе – Хантер / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча 1/4 финала парного разряда Australian Open
24 января украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против четвертого сеяного тандема Сторм Хантер / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия). Матч состоится четвертым запуском на Kia Arena после встречи Шарди / Мартен – Аревало / Роер. Ориентировочное время начала матча – не ранее 07:00 по Киеву.
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