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Australian Open
24 января 2023, 00:01 |
182
0

Костюк / Русе – Хантер / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча 1/4 финала парного разряда Australian Open

24 января 2023, 00:01 |
182
0
Костюк / Русе – Хантер / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

24 января украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против ​четвертого сеяного тандема Сторм Хантер / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия). Матч состоится четвертым запуском на Kia Arena после встречи Шарди / Мартен – Аревало / Роер. Ориентировочное время начала матча – не ранее 07:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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