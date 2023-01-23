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23 января 2023, 16:11 | Обновлено 23 января 2023, 16:41
668
0

Фернанду Сантуш возглавит сборную Польши

Стороны готовятся заключить контракт до лета 2026 года

23 января 2023, 16:11 | Обновлено 23 января 2023, 16:41
668
0
Фернанду Сантуш возглавит сборную Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш возглавит национальную команду Польши. 68-летний специалист прилетел в Варшаву для проведения переговоров.

Стороны готовятся заключить контракт до лета 2026 года, обсуждаются финальные детали сотрудничества.

Напомним, что Фернанду Сантуш с 2014 по 2022 год тренировал сборную Португалии, с которой выиграл Евро-2016 и Лигу наций-2018/19.

В отборе на Евро-2024 сборная Польши сыграет в одной группе с Чехией, Албанией, Фарерскими островами и Молдовой.

Сантуш был уволен с поста наставника сборной Португалии после вылета от Марокко (0:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2022.

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Фернанду Сантуш сборная Польши по футболу
Источник Sport.pl
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