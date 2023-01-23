Фернанду Сантуш возглавит сборную Польши

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш возглавит национальную команду Польши. 68-летний специалист прилетел в Варшаву для проведения переговоров.

Стороны готовятся заключить контракт до лета 2026 года, обсуждаются финальные детали сотрудничества.

Напомним, что Фернанду Сантуш с 2014 по 2022 год тренировал сборную Португалии, с которой выиграл Евро-2016 и Лигу наций-2018/19.

В отборе на Евро-2024 сборная Польши сыграет в одной группе с Чехией, Албанией, Фарерскими островами и Молдовой.

Сантуш был уволен с поста наставника сборной Португалии после вылета от Марокко (0:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2022.