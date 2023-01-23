Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Тяжело видеть, как опускаешься с 3 на 10 место»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Аталантой» (3:3) в матче 19-го тура итальянской Серии А.

«Ребята очень хорошо сыграли против талантливой, физически сильной «Аталанты». Было нелегко сохранять концентрацию, но они продемонстрировали профессионализм, ответственность и желание продолжать начатую работу.

Мы должны продолжать исполнять свою работу на поле. Должны похвалить игроков за то, что они сделали вчера вечером, потому что я понимаю, насколько это психологически тяжело - видеть, как опускаешься с 3-го на 10-е место.

Это похоже на то, что тебя лишают того, чего ты достиг. Нужно поздравить игроков и персонал, который работал вокруг них», - сказал Аллегри.