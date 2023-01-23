Мартин ЭДЕГОР: «Нас не волнует Манчестер Сити»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:2) в 21-м туре английской Премьер-лиги.

«Честно говоря, нас не волнует «Манчестер Сити», как и любая другая команда. Мы ожидали, что они выиграют, так что это не стало большим сюрпризом. Мы просто сосредоточились на своей игре, чтобы прийти и победить, что мы и сделали. То, как мы выиграли этот матч, придает нам особенное чувство, и оно тоже нам пригодится.

Сезон длинный. Мы только на полпути. Впереди много матчей, поэтому мы должны сохранять спокойствие и быть скромными. До конца сезона слишком далеко, чтобы о нем думать. Нужно жить моментом. У нас все хорошо, но впереди долгий путь, мы должны продолжать работать и совершенствоваться», - сказал Эдегор.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая идущий следом «Сити» на 5 очков и имея игру в запасе.