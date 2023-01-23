Англия23 января 2023, 14:14 | Обновлено 23 января 2023, 14:24
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На полузащитника Шахтера появился новый претендент из АПЛ
Спрос на Тете
23 января 2023, 14:14 | Обновлено 23 января 2023, 14:24
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В сферу интересов английского «Лестера» вошел полузащитник «Лиона» Тете, который арендован французами у донецкого «Шахтера».
Как известно, Тете играет за «Лион» по договору аренды с «Шахтером», где имеется опция выкупа прав на игрока этой зимой за 17,5 млн евро. Впрочем, пока неизвестно, намерены ли в «Лионе» воспользоваться имеющимися возможностями.
За «Лион» в этом сезоне 22-летний Тете провел 19 матчей, забил 6 голов, сделал 5 ассистов.
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