На полузащитника Шахтера появился новый претендент из АПЛ

В сферу интересов английского «Лестера» вошел полузащитник «Лиона» Тете, который арендован французами у донецкого «Шахтера».

Как известно, Тете играет за «Лион» по договору аренды с «Шахтером», где имеется опция выкупа прав на игрока этой зимой за 17,5 млн евро. Впрочем, пока неизвестно, намерены ли в «Лионе» воспользоваться имеющимися возможностями.

За «Лион» в этом сезоне 22-летний Тете провел 19 матчей, забил 6 голов, сделал 5 ассистов.