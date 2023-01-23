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Англия
23 января 2023, 14:14 | Обновлено 23 января 2023, 14:24
1150
0

На полузащитника Шахтера появился новый претендент из АПЛ

Спрос на Тете

23 января 2023, 14:14 | Обновлено 23 января 2023, 14:24
1150
0
На полузащитника Шахтера появился новый претендент из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

В сферу интересов английского «Лестера» вошел полузащитник «Лиона» Тете, который арендован французами у донецкого «Шахтера».

Как известно, Тете играет за «Лион» по договору аренды с «Шахтером», где имеется опция выкупа прав на игрока этой зимой за 17,5 млн евро. Впрочем, пока неизвестно, намерены ли в «Лионе» воспользоваться имеющимися возможностями.

За «Лион» в этом сезоне 22-летний Тете провел 19 матчей, забил 6 голов, сделал 5 ассистов.

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Тете Лион Лестер
Источник Daily Mail
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