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Украина. Премьер лига
12 января 2023, 17:06 | Обновлено 12 января 2023, 17:08
836
0

Эвертон, Вулверхэмптон и Ноттингем Форест претендуют на вингера Шахтера

Тете в январе может переехать в АПЛ

12 января 2023, 17:06 | Обновлено 12 января 2023, 17:08
836
0
Эвертон, Вулверхэмптон и Ноттингем Форест претендуют на вингера Шахтера
Instagram. Тете

22-летний вингер «Шахтера» Тете, который в настоящий момент на правах аренды выступает во Франции за «Лион», вскоре может податься на Туманный Альбион.

Интерес к подписанию бразильца проявляют «Ноттингем Форест», «Вулверхэмптон» и «Эвертон».

Ранее сообщалось, что подписать Тете было предложено четырем клубам АПЛ – «Арсеналу», «Вест Хэму», «Ньюкаслу» и «Тоттенхэму».

Контракт Тете с «Шахтером» истекает в конце нынешнего года, поэтому не исключено, что заинтересованному в услугах бразильца клубу удастся подписать того по сниженной цене.

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Источник talkSPORT
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