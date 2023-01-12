Эвертон, Вулверхэмптон и Ноттингем Форест претендуют на вингера Шахтера

22-летний вингер «Шахтера» Тете, который в настоящий момент на правах аренды выступает во Франции за «Лион», вскоре может податься на Туманный Альбион.

Интерес к подписанию бразильца проявляют «Ноттингем Форест», «Вулверхэмптон» и «Эвертон».

Ранее сообщалось, что подписать Тете было предложено четырем клубам АПЛ – «Арсеналу», «Вест Хэму», «Ньюкаслу» и «Тоттенхэму».

Контракт Тете с «Шахтером» истекает в конце нынешнего года, поэтому не исключено, что заинтересованному в услугах бразильца клубу удастся подписать того по сниженной цене.