Челси хочет организовать обмен игроками с Барселоной
Лондонский клуб думает о новичках
Лондонский «Челси» надеется уговорить испанскую Барселону на обмен игроками.
«Синим» нужен новый полузащитник после травм Дениса Закарии и Н'Голо Канте. Лондонцы думали подписать Энцо Фернандеса из «Бенфики» или Мойсеса Кайседо из «Брайтона», но эти трансферы далеки от сделки. Исходя из этого, в «Челси» обратили взор на хавбека каталонцев Франка Кессье.
Взамен 26-летнему игроку «Барселоны» англичане намерены отдать хавбека Хакима Зиеша.
Кессье стал игроком «блауграны» на правах свободного агента летом 2022 года. В этом сезоне он провел за команду 19 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
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