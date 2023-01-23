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Англия
23 января 2023, 13:54 | Обновлено 23 января 2023, 14:11
1600
0

Челси хочет организовать обмен игроками с Барселоной

Лондонский клуб думает о новичках

23 января 2023, 13:54 | Обновлено 23 января 2023, 14:11
1600
0
Челси хочет организовать обмен игроками с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Кессье

Лондонский «Челси» надеется уговорить испанскую Барселону на обмен игроками.

«Синим» нужен новый полузащитник после травм Дениса Закарии и Н'Голо Канте. Лондонцы думали подписать Энцо Фернандеса из «Бенфики» или Мойсеса Кайседо из «Брайтона», но эти трансферы далеки от сделки. Исходя из этого, в «Челси» обратили взор на хавбека каталонцев Франка Кессье.

Взамен 26-летнему игроку «Барселоны» англичане намерены отдать хавбека Хакима Зиеша.

Кессье стал игроком «блауграны» на правах свободного агента летом 2022 года. В этом сезоне он провел за команду 19 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

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Челси Барселона Франк Кессье Хаким Зиеш трансферы
Источник Sport.es
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