Не только покупать. Челси готовится продать вингера

«Челси», который зимой активно покупает игроков, сейчас работает над тем, чтобы продать хотя бы 1-2 футболистов, а ближе всего к трансферу находится вингер Хаким Зиеш.

Игрок не входит в планы наставника Грэма Поттера, а в команде и так уже переизбыток вингеров. В январе Синие потратили на новых игроков более 200 миллионов фунтов, поэтому теперь в клубе сосредоточены на продаже.

На Зиеша, который в нынешнем сезоне провел 15 матчей, претендует ряд клубов АПЛ.

Зимой клуб подписал Михаила Мудрика, Жоау Фелиша, Нони Мадуэке, Бенуа Бадиашиля, Эндрю Сантоса и Дэвида Фофана.