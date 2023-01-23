Не только покупать. Челси готовится продать вингера
Хаким Зиеш не входит в планы тренера
«Челси», который зимой активно покупает игроков, сейчас работает над тем, чтобы продать хотя бы 1-2 футболистов, а ближе всего к трансферу находится вингер Хаким Зиеш.
Игрок не входит в планы наставника Грэма Поттера, а в команде и так уже переизбыток вингеров. В январе Синие потратили на новых игроков более 200 миллионов фунтов, поэтому теперь в клубе сосредоточены на продаже.
На Зиеша, который в нынешнем сезоне провел 15 матчей, претендует ряд клубов АПЛ.
Зимой клуб подписал Михаила Мудрика, Жоау Фелиша, Нони Мадуэке, Бенуа Бадиашиля, Эндрю Сантоса и Дэвида Фофана.
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