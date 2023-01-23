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Англия
23 января 2023, 13:12 | Обновлено 23 января 2023, 13:13
965
1

Не только покупать. Челси готовится продать вингера

Хаким Зиеш не входит в планы тренера

23 января 2023, 13:12 | Обновлено 23 января 2023, 13:13
965
1
Не только покупать. Челси готовится продать вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаким Зиеш

«Челси», который зимой активно покупает игроков, сейчас работает над тем, чтобы продать хотя бы 1-2 футболистов, а ближе всего к трансферу находится вингер Хаким Зиеш.

Игрок не входит в планы наставника Грэма Поттера, а в команде и так уже переизбыток вингеров. В январе Синие потратили на новых игроков более 200 миллионов фунтов, поэтому теперь в клубе сосредоточены на продаже.

На Зиеша, который в нынешнем сезоне провел 15 матчей, претендует ряд клубов АПЛ.

Зимой клуб подписал Михаила Мудрика, Жоау Фелиша, Нони Мадуэке, Бенуа Бадиашиля, Эндрю Сантоса и Дэвида Фофана.

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Челси Хаким Зиеш трансферы АПЛ трансферы
Источник Фабрицио Романо
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виталий жалыбин
стерлинг там ненадо точно
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