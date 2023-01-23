АСПИЛИКУЭТА: «В Мудрике увидел парня с большими амбициями»

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта оценил дебют полузащитника Михаила Мудрика в команде, который пришелся на матч 21-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:0).

«Я увидел очень сосредоточенного парня с большой решительностью и большими амбициями. Это была первая его игра с ноября. Он отыграл 35 минут на «Энфилде» – не самый легкий дебют, и я думаю, что он блестяще справился.

Игроки не устанавливают цены, это рынок. На рынке тебе приходится конкурировать с другими, чтобы заполучить игрока, поэтому я не думаю, что это должно давить на него. Он просто должен продолжать самовыражаться так, как делал это раньше. Приятно видеть его энергию, он будет очень важным игроком», – заявил Аспиликуэта.