АСПИЛИКУЭТА: «В Мудрике увидел парня с большими амбициями»
Защитник «Челси» – о первой игре украинца за лондонскую команду
Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта оценил дебют полузащитника Михаила Мудрика в команде, который пришелся на матч 21-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:0).
«Я увидел очень сосредоточенного парня с большой решительностью и большими амбициями. Это была первая его игра с ноября. Он отыграл 35 минут на «Энфилде» – не самый легкий дебют, и я думаю, что он блестяще справился.
Игроки не устанавливают цены, это рынок. На рынке тебе приходится конкурировать с другими, чтобы заполучить игрока, поэтому я не думаю, что это должно давить на него. Он просто должен продолжать самовыражаться так, как делал это раньше. Приятно видеть его энергию, он будет очень важным игроком», – заявил Аспиликуэта.
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