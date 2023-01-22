ВИДЕО. Постоянная угроза в дебюте! Челси смакует первый матч Мудрика

Лондонский футбольный клуб «Челси» на своих официальных страницах в соцсетях опубликовал видео всех опасных и важных действий украинского вингера Михаила Мудрика в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

«A constant threat on debut! ⚡️», – подписано видео.

Дословный перевод: «Постоянная угроза в дебюте!».

Отметим, что поединок против «Ливерпуля» стал для Мудрик первым в АПЛ и в футболке «Челси». Он появился на поле на 55-й минуте, а его игра пришлась по душе болельщикам «пенсионеров».

Заметим, что игра между «Челси» и «Ливерпулем» завершилась со счетом 0:0.