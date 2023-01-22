ВИДЕО. Постоянная угроза в дебюте! Челси смакует первый матч Мудрика
Лондонский футбольный клуб опубликовал видео всех действий Мудрика в игре с «Ливерпулем»
Лондонский футбольный клуб «Челси» на своих официальных страницах в соцсетях опубликовал видео всех опасных и важных действий украинского вингера Михаила Мудрика в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».
«A constant threat on debut! ⚡️», – подписано видео.
Дословный перевод: «Постоянная угроза в дебюте!».
Отметим, что поединок против «Ливерпуля» стал для Мудрик первым в АПЛ и в футболке «Челси». Он появился на поле на 55-й минуте, а его игра пришлась по душе болельщикам «пенсионеров».
Заметим, что игра между «Челси» и «Ливерпулем» завершилась со счетом 0:0.
A constant threat on debut! ⚡️ pic.twitter.com/Q1z4ZCxgcf— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 22, 2023
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