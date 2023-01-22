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  4. ВИДЕО. Постоянная угроза в дебюте! Челси смакует первый матч Мудрика
Англия
22 января 2023, 19:37 |
3501
1

ВИДЕО. Постоянная угроза в дебюте! Челси смакует первый матч Мудрика

Лондонский футбольный клуб опубликовал видео всех действий Мудрика в игре с «Ливерпулем»

22 января 2023, 19:37 |
3501
1
ВИДЕО. Постоянная угроза в дебюте! Челси смакует первый матч Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Грэм Поттер

Лондонский футбольный клуб «Челси» на своих официальных страницах в соцсетях опубликовал видео всех опасных и важных действий украинского вингера Михаила Мудрика в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

«A constant threat on debut! ⚡️», – подписано видео.

Дословный перевод: «Постоянная угроза в дебюте!».

Отметим, что поединок против «Ливерпуля» стал для Мудрик первым в АПЛ и в футболке «Челси». Он появился на поле на 55-й минуте, а его игра пришлась по душе болельщикам «пенсионеров».

Заметим, что игра между «Челси» и «Ливерпулем» завершилась со счетом 0:0.

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Источник Twitter
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Das Boot
Початок не поганий, Мудрик повинен заграти!!!
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