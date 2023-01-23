Малиновский не сможет смотреть во Франции матчи своей бывшей команды

Канал beIN Sports, который владеет правами на трансляцию матчей итальянской Серии А во Франции, объявил, что прекращает показ матчей с участием «Аталанты» из Бергамо. Причина заключается в титульном спонсоре бергамасков – компании Plus 500.

Plus 500 - это компания с Кипра, которая предлагает инвестиционные услуги, связанные с рискованными финансовыми контрактами. Во Франции реклама этой компании запрещена Главным управлением по делам потребителей и борьбе с мошенничеством.

Судебным решением телеканалу beIN Sports запрещено показывать во Франции матчи чемпионата Италии, в которых участвует «Аталанта». Напомним, в воскресенье, 22 января, бергамаски в 19-м туре сезона сыграли вничью 3:3 с «Ювентусом». Трансляции матча во Франции не было.

Как известно, не так давно из «Аталанты» во французский «Марсель» перешел украинский полузащитник Руслан Малиновский.