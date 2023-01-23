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Италия
23 января 2023, 10:07 | Обновлено 23 января 2023, 10:17
1093
0

Малиновский не сможет смотреть во Франции матчи своей бывшей команды

Клуб из Бергамо попал под запрет

23 января 2023, 10:07 | Обновлено 23 января 2023, 10:17
1093
0
Малиновский не сможет смотреть во Франции матчи своей бывшей команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Канал beIN Sports, который владеет правами на трансляцию матчей итальянской Серии А во Франции, объявил, что прекращает показ матчей с участием «Аталанты» из Бергамо. Причина заключается в титульном спонсоре бергамасков – компании Plus 500.

Plus 500 - это компания с Кипра, которая предлагает инвестиционные услуги, связанные с рискованными финансовыми контрактами. Во Франции реклама этой компании запрещена Главным управлением по делам потребителей и борьбе с мошенничеством.

Судебным решением телеканалу beIN Sports запрещено показывать во Франции матчи чемпионата Италии, в которых участвует «Аталанта». Напомним, в воскресенье, 22 января, бергамаски в 19-м туре сезона сыграли вничью 3:3 с «Ювентусом». Трансляции матча во Франции не было.

Как известно, не так давно из «Аталанты» во французский «Марсель» перешел украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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Аталанта Руслан Малиновский Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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