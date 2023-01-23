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Australian Open
23 января 2023, 10:00 | Обновлено 23 января 2023, 10:28
441
0

Новак Джокович – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча четвертого круга Australian Open

23 января 2023, 10:00 | Обновлено 23 января 2023, 10:28
441
0
Новак Джокович – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

23 января состоится матч чтевертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором девятикратный чемпион турнира Новак Джокович сразится против австралийца Алекса де Минаура.

Это будет первый матч между этими теннисистами. Начало встречи в 10:35 по Киеву.

Победитель сразится в 1/4 финала против Андрея Рублева.

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Новак Джокович Алекс де Минаур смотреть онлайн Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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