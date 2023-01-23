Новак Джокович – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча четвертого круга Australian Open
23 января состоится матч чтевертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором девятикратный чемпион турнира Новак Джокович сразится против австралийца Алекса де Минаура.
Это будет первый матч между этими теннисистами. Начало встречи в 10:35 по Киеву.
Победитель сразится в 1/4 финала против Андрея Рублева.
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