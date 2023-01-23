Рой КИН: «У Арсенала отличные шансы выиграть АПЛ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высоко оценил шансы «Арсенала» на победу в АПЛ.

В матче 21-го тура «канониры» переиграли «красных дьяволов» со счетом 3:2.

«Арсенал» находится в выгодном положении. В них есть агрессия, они знают, что им нужно делать на футбольном поле. Потребуется много сил, чтобы остановить их. Это была игра под давлением, и они хорошо с этим справились. У них есть отличные шансы выиграть АПЛ.

«Арсенал» заслужил победу давлением, которое они оказали на «Юнайтед» во втором тайме. Если и были какие-то сомнения по поводу того, что такой «Арсенал» выйдет вперед, разочарование от пропущенного сегодня гола, то они выиграли заслуженно», – сказал Кин.