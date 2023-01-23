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  4. Рой КИН: «У Арсенала отличные шансы выиграть АПЛ»
Англия
23 января 2023, 09:37 | Обновлено 23 января 2023, 09:38
830
1

Рой КИН: «У Арсенала отличные шансы выиграть АПЛ»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» верит в успех лондонского клуба

23 января 2023, 09:37 | Обновлено 23 января 2023, 09:38
830
1
Рой КИН: «У Арсенала отличные шансы выиграть АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высоко оценил шансы «Арсенала» на победу в АПЛ.

В матче 21-го тура «канониры» переиграли «красных дьяволов» со счетом 3:2.

«Арсенал» находится в выгодном положении. В них есть агрессия, они знают, что им нужно делать на футбольном поле. Потребуется много сил, чтобы остановить их. Это была игра под давлением, и они хорошо с этим справились. У них есть отличные шансы выиграть АПЛ.

«Арсенал» заслужил победу давлением, которое они оказали на «Юнайтед» во втором тайме. Если и были какие-то сомнения по поводу того, что такой «Арсенал» выйдет вперед, разочарование от пропущенного сегодня гола, то они выиграли заслуженно», – сказал Кин.

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Рой Кин Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Юнайтед
Источник Daily Mail
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Комментарии 1
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Alex906
Пока трудно быть уверенным .Мансити будет играть 2 матча с Арсеналом .Мансити опытный коллектив .У Арсенала чем ближе к чемпионству будут ножки дрожать 
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