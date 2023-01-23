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  4. ЗИНЧЕНКО – о проверке 3-го гола VAR: «Стадион не дышал в течение 10 секунд»
Англия
23 января 2023, 08:34 | Обновлено 23 января 2023, 08:35
2103
0

ЗИНЧЕНКО – о проверке 3-го гола VAR: «Стадион не дышал в течение 10 секунд»

Защитник «Арсенала» – о победе над «Манчестер Юнайтед»

23 января 2023, 08:34 | Обновлено 23 января 2023, 08:35
2103
0
ЗИНЧЕНКО – о проверке 3-го гола VAR: «Стадион не дышал в течение 10 секунд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о переживаниях во время проверки VAR после третьего взятия ворот «Манчестер Юнайтед» (3:2) в матче 21-го тура АПЛ.

«Некоторые ребята говорили мне, что были очень напряжены, но на поле это не так заметно. Я просто хотел насладиться этим моментом. Когда судья сверялся с VAR, стадион не дышал в течение 10 секунд. И когда гол был засчитан, реакция была на высоте», – сказал Зинченко.

Отметим, что украинец активно поучаствовал в голевой атаке, отдав предголевой пас. «Канониры» вырвали победу на 90-й минуте.

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Манчестер Юнайтед
Источник BBC
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