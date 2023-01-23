ЗИНЧЕНКО – о проверке 3-го гола VAR: «Стадион не дышал в течение 10 секунд»

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о переживаниях во время проверки VAR после третьего взятия ворот «Манчестер Юнайтед» (3:2) в матче 21-го тура АПЛ.

«Некоторые ребята говорили мне, что были очень напряжены, но на поле это не так заметно. Я просто хотел насладиться этим моментом. Когда судья сверялся с VAR, стадион не дышал в течение 10 секунд. И когда гол был засчитан, реакция была на высоте», – сказал Зинченко.

Отметим, что украинец активно поучаствовал в голевой атаке, отдав предголевой пас. «Канониры» вырвали победу на 90-й минуте.