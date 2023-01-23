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Украина. Премьер лига
23 января 2023, 07:51 | Обновлено 23 января 2023, 07:52
174
0

Известно расписание контрольных матчей Динамо U-19 на сборе в Турции

Первый спарринг запланирован на 26 января

23 января 2023, 07:51 | Обновлено 23 января 2023, 07:52
174
0
Известно расписание контрольных матчей Динамо U-19 на сборе в Турции
ФК Динамо Киев

20 января юношеская команда «Динамо» вместе с основным составом «бело-синих» отправилась в турецкую Анталию, где будет готовиться ко второй части сезона.

В рамках подготовки тренерский штаб динамовских юношей запланировал проведение ряда контрольных матчей, которые будут сыграны на арене Limak Arcadia Football Center в Белеке.

Предварительное расписание спаррингов «Динамо» U-19:

26 января. «Динамо» U-19 – «Вождовац» (Сербия) (время начала – 14:00)

31 января. «Динамо» U-19 – «Вильмерсдорф» U-19 (Германия)

5 февраля. «Динамо» U-19 – сборная Кыргызстана U-20

14 февраля. «Динамо» U-19 – «Вайле» U-19 (Дания)

15 февраля. «Динамо» U-19 – «Раннерс» U-19 (Дания)

23 февраля. «Динамо» U-19 – «Левадия» (Эстония)

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Источник ФК Динамо Киев
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