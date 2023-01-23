22.01.2023, FT 2 : 3
Германия23 января 2023, 04:04 | Обновлено 23 января 2023, 04:20
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Боруссия М – Байер – 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
23 января 2023, 04:04 | Обновлено 23 января 2023, 04:20
24
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В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле проиграла леверкузенскому «Байеру» со счетом 2:3.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ларс Штиндль (Боруссия М).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Ларс Штиндль (Боруссия М).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Надием Амири (Байер).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Адли (Байер).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Митчелл Баккер (Байер).
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