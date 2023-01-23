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Чемпионат Германии
Боруссия М
22.01.2023, FT 2 : 3
Байер
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Германия
23 января 2023, 04:04 | Обновлено 23 января 2023, 04:20
24
0

Боруссия М – Байер – 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

23 января 2023, 04:04 | Обновлено 23 января 2023, 04:20
24
0
Боруссия М – Байер – 2:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле проиграла леверкузенскому «Байеру» со счетом 2:3.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ларс Штиндль (Боруссия М).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Ларс Штиндль (Боруссия М).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Надием Амири (Байер).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Адли (Байер).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Митчелл Баккер (Байер).
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Источник Sport.ua
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