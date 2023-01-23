Микель АРТЕТА: «Лучше не бывает. Мы играли невероятно»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:2) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

«Эмоции, страсть. Лучше не бывает. Мы играли невероятно, особенно во втором тайме. Мы были собраны и в то же время полны решимости. Мы никогда не паниковали. Мы всегда верили, что можем победить. Мы продемонстрировали собранность в штрафной соперника. Мяч много раз не шел в ворота, но, к счастью, в конце залетел.

Я не хочу говорить об отдельных игроках. Мы взяли мяч и сделали все возможное. Игроки молоды, но они уверены в своих силах.

Мы заслужили быть там, где мы есть, из-за того, как мы играем. Но есть много вещей, которые мы можем сильно улучшить», - сказал Артета.