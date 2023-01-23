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Англия
23 января 2023, 03:21 | Обновлено 23 января 2023, 03:45
198
0

Микель АРТЕТА: «Лучше не бывает. Мы играли невероятно»

Наставник «Арсенала» – о победе над «Манчестер Юнайтед»

23 января 2023, 03:21 | Обновлено 23 января 2023, 03:45
198
0
Микель АРТЕТА: «Лучше не бывает. Мы играли невероятно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:2) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

«Эмоции, страсть. Лучше не бывает. Мы играли невероятно, особенно во втором тайме. Мы были собраны и в то же время полны решимости. Мы никогда не паниковали. Мы всегда верили, что можем победить. Мы продемонстрировали собранность в штрафной соперника. Мяч много раз не шел в ворота, но, к счастью, в конце залетел.

Я не хочу говорить об отдельных игроках. Мы взяли мяч и сделали все возможное. Игроки молоды, но они уверены в своих силах.

Мы заслужили быть там, где мы есть, из-за того, как мы играем. Но есть много вещей, которые мы можем сильно улучшить», - сказал Артета.

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Источник BBC
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