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  4. ХАВИ: «Мы набрали три очка, играя плохо»
Испания
23 января 2023, 03:03 |
18
0

ХАВИ: «Мы набрали три очка, играя плохо»

Наставник «Барселоны» – о победе над «Хетафе»

23 января 2023, 03:03 |
18
0
ХАВИ: «Мы набрали три очка, играя плохо»
Instagram. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Хетафе» (1:0) в матче 18-го тура испанской Примеры.

«Мы не играли хорошо. Мы плохо атаковали, но хорошо оборонялись. Тяжело атаковать при низком блоке, но нам нужно прибавлять.

Победа очень важна. Для нас это не лучшая домашняя игра, но мы морально уставшие после Суперкубка. Мы набрали три очка, играя плохо», - сказал Хави.

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Источник Marca
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