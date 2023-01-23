Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы снова хорошо оборонялись»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетиком» (2:0) в матче 18-го тура Ла Лиги.

«Было заметно, что команда снова хорошо оборонялась. Компактно и надежно. Нам нужно было отстоять преимущество, и мы прекрасно справились. Мы ничего не отдали и победили.

Себальос? Он сыграл очень хорошо, с большой индивидуальностью, он хорошо работал без мяча. Он преуспел, он неприкасаем. Он играл не так много, надеюсь, и остальные смогут восстановиться.

Бензема вернулся, он многое дает нам в атаке. Мы очень счастливы и очень довольны», - сказал Анчелотти.