Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы снова хорошо оборонялись»
Наставник «Реала» – о победе над «Атлетиком»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетиком» (2:0) в матче 18-го тура Ла Лиги.
«Было заметно, что команда снова хорошо оборонялась. Компактно и надежно. Нам нужно было отстоять преимущество, и мы прекрасно справились. Мы ничего не отдали и победили.
Себальос? Он сыграл очень хорошо, с большой индивидуальностью, он хорошо работал без мяча. Он преуспел, он неприкасаем. Он играл не так много, надеюсь, и остальные смогут восстановиться.
Бензема вернулся, он многое дает нам в атаке. Мы очень счастливы и очень довольны», - сказал Анчелотти.
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