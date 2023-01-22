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  4. Костюк/Русе – Колодзьежова/Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
22 января 2023, 22:23 |
224
0

Костюк/Русе – Колодзьежова/Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча третьего круга парного разряда Australian Open

22 января 2023, 22:23 |
224
0
Костюк/Русе – Колодзьежова/Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

23 января украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем круге украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против чешского тандема М​ириам Колодзьежова / Маркета Вондроушова. Матч состоится пятым запуском на корте №3 после встречи Олмос / Аревало – Остапенко / Вега Эрнандес. Ориентировочное время начала матча – 08:30 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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