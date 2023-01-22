Костюк/Русе – Колодзьежова/Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча третьего круга парного разряда Australian Open
23 января украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В третьем круге украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против чешского тандема Мириам Колодзьежова / Маркета Вондроушова. Матч состоится пятым запуском на корте №3 после встречи Олмос / Аревало – Остапенко / Вега Эрнандес. Ориентировочное время начала матча – 08:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анастасия Соболева взяла титул в Анталии
Главные новости за 21 января на Sport.ua