Калинина / ван Эйтванк – Чжань / Ян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча третьего круга парного разряда Australian Open
23 января украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В третьем круге украинка в дуэте с Алисон ван Эйтванк из Бельгии сразится против 11-го сеяного тандема Чжань Хаоцин / Ян Чжаосюань (Китайский Тайбэй / Китай). Матч состоится вторым запуском на John Cain Arena после встречи Павлюченкова / Рыбакина – Аояма / Сибахара. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
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