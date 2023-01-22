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Australian Open
22 января 2023, 21:57 | Обновлено 22 января 2023, 22:23
242
0

Калинина / ван Эйтванк – Чжань / Ян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча третьего круга парного разряда Australian Open

22 января 2023, 21:57 | Обновлено 22 января 2023, 22:23
242
0
Калинина / ван Эйтванк – Чжань / Ян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

23 января украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем круге украинка в дуэте с Алисон ван Эйтванк из Бельгии сразится против 11-го сеяного тандема Чжань Хаоцин / Ян Чжаосюань (Китайский Тайбэй / Китай). Матч состоится вторым запуском на John Cain Arena после встречи Павлюченкова / Рыбакина – Аояма / Сибахара. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

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Ангелина Калинина Алисон ван Эйтванк смотреть онлайн Australian Open 2023 Чжань Хаоцин Ян Чжаосюань
Источник Sport.ua
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