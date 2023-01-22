Моуриньо доволен. Рома победила Специю, Коваленко вышел во втором тайме
Победу римской команде принесли точные удары Эль-Шаарави и Абрахама
В матче 19-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Специю» со счетом 2:0.
Победу римской команде принесли точные удары Стефана Эль-Шаарави и Тэмми Абрахама.
Украинский полузащитник хозяев поля Виктор Коваленко вышел на замену на 55-й минуте.
«Рома» под руководством Жозе Моуриньо с 37 очками поднялась в топ-4 Серии А, опередив «Аталанту» и «Лацио». «Специя» занимает 15-е место (18 очков).
Серия А. 19-й тур, 22 января
Специя – Рома – 0:2
Голы: Эль-Шаарави, 45, Абрахам, 49.
Монца – Сассуоло – 1:1
Голы: Капрари, 60 – Феррари, 13.
Сампдория – Удинезе – 0:1
Гол: Удоджи, 88.
События матча
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