Моуриньо доволен. Рома победила Специю, Коваленко вышел во втором тайме

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Специю» со счетом 2:0.

Победу римской команде принесли точные удары Стефана Эль-Шаарави и Тэмми Абрахама.

Украинский полузащитник хозяев поля Виктор Коваленко вышел на замену на 55-й минуте.

«Рома» под руководством Жозе Моуриньо с 37 очками поднялась в топ-4 Серии А, опередив «Аталанту» и «Лацио». «Специя» занимает 15-е место (18 очков).

Серия А. 19-й тур, 22 января

Специя – Рома – 0:2

Голы: Эль-Шаарави, 45, Абрахам, 49.

Монца – Сассуоло – 1:1

Голы: Капрари, 60 – Феррари, 13.

Сампдория – Удинезе – 0:1

Гол: Удоджи, 88.