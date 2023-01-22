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Италия
22 января 2023, 21:08 | Обновлено 22 января 2023, 21:29
248
0

Моуриньо доволен. Рома победила Специю, Коваленко вышел во втором тайме

Победу римской команде принесли точные удары Эль-Шаарави и Абрахама

22 января 2023, 21:08 | Обновлено 22 января 2023, 21:29
248
0
Моуриньо доволен. Рома победила Специю, Коваленко вышел во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Специю» со счетом 2:0.

Победу римской команде принесли точные удары Стефана Эль-Шаарави и Тэмми Абрахама.

Украинский полузащитник хозяев поля Виктор Коваленко вышел на замену на 55-й минуте.

«Рома» под руководством Жозе Моуриньо с 37 очками поднялась в топ-4 Серии А, опередив «Аталанту» и «Лацио». «Специя» занимает 15-е место (18 очков).

Серия А. 19-й тур, 22 января

Специя – Рома – 0:2

Голы: Эль-Шаарави, 45, Абрахам, 49.

Монца – Сассуоло – 1:1

Голы: Капрари, 60 – Феррари, 13.

Сампдория – Удинезе – 0:1

Гол: Удоджи, 88.

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Капрари (Монца).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джанмарко Феррари (Сассуоло).
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Источник Sport.ua
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