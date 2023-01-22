Сени, Чилаверт и другие: Топ-5 самых результативных голкиперов в истории

22 января самый забивной вратарь в истории мирового футбола бразильский чемпион мира-2002 Рожериу Сени отмечает 50-летний юбилей. Эта дата дала повод блогеру Sport.ua вспомнить голы как самого рекордсмена, так и его коллег, наиболее часто отличавшихся точными ударами по воротам соперников.

«В футболе наступает эра универсалов» – такими фразами изобиловали газетные полосы лет 45–50 назад. Исследователи футбольных тактик пели оды тотальному футболу, восторгаясь организованным хаосом, создаваемым непрерывным броуновским движением, исключительной взаимозаменяемостью, истинным универсализмом звезд тогдашнего футбола, которые могли и забить, и сыграть в отборе, ни на секунду не выключались из борьбы. «Все в атаке – все в обороне» – провозглашала тогда, в 1970-х передовая тактическая мысль. Однако даже она не достигала в то время максимальных вершин универсальности, каковыми стали бомбардирские экзерсисы вратарей на рубеже веков. Вот уж действительно потолок футбольной всеядности! Ну, разве что выше него (да и то под вопросом) болбойская ловкость во время подачи мячей игрокам команды-хозяйки, которая буйным цветом расцвела на мировых стадионах уже ближе к нашему времени. Итак, вспомним киперов, которые демонстрировали не только мастерство на линии своих ворот (ну, или на выходах), но и не были чужими на атакующем празднике у ворот противников. Выражение «от добра добра не ищут» – не о них. А вот овладение смежной специальностью (при этом, не снимая с себя вратарского свитера, разве что празднуя голы и пренебрегая «горчичником» от арбитра) именно то, к чему они стремились, и, наконец, этого достигли.

Для «лисят» и «поросят»

1. Рожериу Сени (Бразилия, родился в 1973 г.)

Споры относительно точного количества голов, забитых нынешним юбиляром, продолжаются до сих пор. Забивал Сени воистину сплошь и рядом! Кто-то подсчитывает лишь официальные голевые доблести уроженца 60-тысячного городка Пату-Бранку (расположенного на юго-западе штата Парана), иной добавляет к ним и голы, что называется, вне официоза. Как бы то ни было, а общее количество забитых им голов остановилось где-то в районе 130, что позволило этому чемпиону мира-2002 быть удостоенным занесения в Книгу рекордов Гиннесса как вратаря, забившего больше своих коллег по игровому амплуа. Сам Сени в общении с медийщиками признавался, что перед тем, как начать бить штрафные в матчах, он забил 15 тысяч голов со стандартов на тренировках! И только потом решился продемонстрировать соответствующее свое дарование широкой общественности. Впервые забил, кстати, в феврале 1997 г. в ворота клуба «Унион Сан-Жуан».

В голевой копилке Сени – два дубля. В августе 2006 г. его «Сан-Паулу» проигрывал команде «Крузейру» со счетом 0:2. Но Сени воистину перевернул ход игры с ног на голову, ведь сначала отразил пенальти, а в дальнейшем поразил ворота соперников после розыгрыша штрафного (не прямым ударом со стандарта, как это делал обычно) и мастерски реализовал пенальти. Это позволило «трехцветным» свести матч к ничьей. Кстати, именно «лисам» (прозвище «Крузейру»), а также «поросятам» (а так кличут земляков «Сан-Паулу» из «Палмейраса») кипер-бомбардир забивал больше всего – по 7 раз.

А второй дубль имел место в 2004 г. в матче «Сан-Паулу» против «Фигейренсе». Ворота клуба из Флорианополиса Рожериу поразил с пенальти и со штрафного!

Примечательно, что на протяжении всей игровой карьеры Сени его голы с пенальти и со штрафных словно спорили между собой за пальму первенства. В конце концов, удары с точки все-таки сдюжили, однако их преимущество невелико – не достигло и десятка точных ударов. И еще один интересный факт: все свои голы Рожериу забивал, защищая клубные цвета, за национальную сборную ни разу не отличался бомбардирством! Сегодня Сени работает в должности главного тренера «Сан-Паулу». Кроме обладания бомбардирской славой, Сени является и «ванклабменом», ведь на взрослом уровне играл только за «трехцветных».

«Бульдожий» хет-трик будущего президента?

2. Хосе Луис Чилаверт (Парагвай, родился в 1965 г.)

Прозвище «Бульдог» кому попало не дают. Свой «бульдожий» имидж Чилаверт поддерживал, время от времени играя во вратарском свитере с изображением пса этой породы. Парагваец забил чуть ли не вдвое меньше, чем Сени (66–67 по разным подсчетам). Однако он сподобился на хет-трик: в ноябре 1999 г. от точных ударов кипера «Велеса» с точки пострадал «Феррокарриль Оэсте». Кроме того, на счету Чилаверта наибольшее среди коллег количество голов за национальную сборную, хотя и до десятка он немного не дотянул. И Чилаверт раньше Сени стал на бомбардирско-вратарскую стезю, ведь начал забивать еще в конце 1980-х. Интересно, что, в отличие от Сени, Чилаверт провел несколько сезонов в Европе (защищал, в частности, цвета «Сарагосы» и «Страсбура»), однако там совершил лишь единичные бомбардирские подвиги. Европа все же строже относится к игровой дисциплине, чем Южная Америка. А в послефутбольной жизни «Бульдог» стремится к самореализации на политической ниве. Объявил в частности, что планирует принять участие в президентской гонке в Парагвае в текущем году.

Пилигрим

3. Джонни Вегас Фернандес (Перу, родился в 1976 г.)

Еще один южноамериканский вратарь-универсал отличался невысоким ростом как для игрока его амплуа – 178 см. Две трети из своих почти полсотни голов провел с пенальти. Отличительная черта его игровой карьеры – пилигримство по клубам родной страны: полтора десятка клубных цветов сменил Джонни за два десятка лет, в течение которых был в игре. Видимо, не всегда тренерам приходились по душе его бомбардирские потуги, «энтренадоры» стремились, чтобы, как в фильме «Служебный роман», кроме «общественной работы», вратарь занимался и своими прямыми обязанностями. Мол, хорошо бы…

В настоящее время Вегас Фернандес работает ассистентом тренера в команде «Унион Коммерсио». Вратарь-малыш помогает воспитывать игроков, защищающих цвета клуба, прозвище которого «Могучие высокие майя».

Изобретатель

4. Хосе Рене Игита (Колумбия, родился в 1966 г.)

Кто сказал, что вратарю сложно выиграть общефутбольный индивидуальный трофей? Знаю-знаю, что кипер «Реала» Тибо Куртуа нарекает на это. Тем не менее, колумбиец Хосе Рене Игита весомое индивидуальное отличие получил: стал в частности лучшим игроком Южной Америки 1990 г. Оцените: лучший футболист тех палестин, где атака ощутимо превалирует над обороной, – голкипер.

Игита забил более 40 голов за карьеру, подавляющее большинство – 37 – с пенальти. Впрочем, твердя об этом парне, который воспитывался бабушкой (а чтобы иметь хоть какую-то снедь, мальчишка приторговывал овощами, бумагой, другой мелочью), многие вспоминают не столько его результативность, сколько знаменитый «удар скорпиона», который он продемонстрировал в товарищеской игре между англичанами и колумбийцами в 1995 г. на «Уэмбли». Акробатический прыжок – и мяч отбит пятками. Игита пятками не сверкал, но он ими отбивал. Изобретение достойно изобретателя!

И Игита часто менял клубы, но в Европе поиграл недолго – только в составе «Вальядолида» в начале 1990-х. А так, кроме родных полей, он демонстрировал свое мастерство (и результативность) на мексиканских, эквадорских и венесуэльских стадионах. К слову, в составе венесуэльского клуба «Гуарос де Лара» в течение одного сезона он забил в среднем больше, чем в любой другой команде на протяжении своей карьеры игрока – 0,14 гола за матч!

Димитар для Анатолии

5. Димитар Иванков (Болгария, родился в 1975 г.)

Наконец-то в списке появился и европеец. Воспитанник софийского «Левски» Димитар Иванков был штатным пенальтистом этого клуба. Потому и смог накопить немалый бомбардирский опыт. Свое голевое дело он продолжил впоследствии и в Турции, где играл за «Кайсериспор» и «Бурсаспор». Его результативность примерно на том же уровне, что и у Игиты, есть даже статистические версии, которые выводят Иванкова на более высокое место, однако большинство источников учитывает все же и пару-тройку голов колумбийца вне официоза, поэтому тот все-таки опережает болгарина.

Самый памятный для Димитара матч, вероятно, финал Кубка Турции-2008, когда его «Кайсериспор» обыграл «Генчлербирлиги» в продолжительной серии послематчевых пенальти. Причем она была настолько длинной (11:10 – ее итоговый счет), что некоторым пришлось бить дважды. Так вот: Иванков отразил три удара, а сам забил дважды. Следовательно, сделал наибольший вклад в кубковую победу своей команды! А тот трофей, к слову, единственный во всей уже более чем полувековой истории «Звезды Анатолии».

Бомбардирская ниша для вратаря из Ниша

Сознательно не включил в список голкиперов-бомбардиров тех, кто, кроме вратарской профессии, освоил и ремесло нападающего, снимая на разных этапах карьеры с себя вратарский свитер. Поэтому не попал в ТОП-5 мексиканец Хорхе Кампос, ведь изредка играл и на позиции форварда (и забивал!). Подобным, кстати, может похвастать и итальянец Марко Баллотта. Но пармезанский (вероятно, лучшие годы его карьеры пришлись на период в начале 1990-х в «Парме») лысый известен тем, что забивал на профессиональном уровне в 50-летнем возрасте. Правда, играл тогда уже чисто на позиции нападающего. И кипер «Лутона» 1960-х – начала 1970-х гг. Тони Рид иногда выходил на поле как форвард. И наш Андрей Гаваши также был эффективен не только в воротах, но и в передней линии, став однажды лучшим бомбардиром ужгородской «Верховины» именно как нападающий. А вот настоящим новатором на вратарско-бомбардирском пути стал югослав Драган Пантелич. Еще в 1970-е гг. он обнаружил свои голевые способности в составе клуба «Раднички» из Ниша, став, вероятно, первым вратарем, который принялся достаточно регулярно поражать ворота соперников. Метко бил и пенальти, и штрафные, а иногда забивал и со своей половины поля дальними ударами. Широко известен по играм за «Бордо» в начале 1980-х (дважды забил, к слову, в составе жирондинцев) и за сборную Югославии на олимпиаде-80 и мундиале-82. Дважды, кстати, забивал и за сборную задолго до того, как это стало если не трендом, то, по крайней мере, более частым явлением. Словом, до эры Сени – Чилаверта.

Немец Ханс-Йорг Бутт больше среди всех вратарей забил мячей в бундеслиге и является самым результативным кипером в Лиге чемпионов! А был еще и вьетнамец бразильского происхождения Фабиу душ Сантуш, искусный в исполнении стандартов и первым среди стражей ворот отличившийся забитым голом в Азиатской Лиге чемпионов.

Поднял Бурч бомбардирскую бучу

А что же в наших широтах? Сразу приходит на ум кипер «Волыни» Михаил Бурч, умело исполнявший пенальти и изредка – штрафные. Как признавался сам Михаил, он больше волновался не тогда, когда бил пенальти сам, а тогда, когда били ему. А начиналось все с Мирона Маркевича, который в свою каденцию в «Волыни» сделал из Бурча пенальтиста. Не возражал против этого в дальнейшем и Виталий Кварцяный. Зато, когда Михаил уже играл в Словакии, тамошние наставники не были в восторге от этой идеи. С украинца даже взыскали штраф за самовольное (хотя и успешное) исполнение 11-метрового в одной из игр.

А вот пионером на отечественной вратарско-бомбардирской ниве можно назвать франковца Эмиля Микульца, который трижды поражал ворота соперников ивано-франковского «Спартака» еще в 1960-х гг. Интересно, что за свою карьеру Микулец играл исключительно за клубы с названием «Спартак» (кроме франковского, были и московский, и минский). Такая вот красно-белая преданность!

В середине 1990-х немало голов с 11-метровой отметки забил Игорь Химанич, защищая цвета черниговской «Десны» и клуба «Славутич-ЧАЭС». Забивали и Андрей Дикань (правда, иногда и играя на позиции форварда), и Константин Стародубовский (легенда овидиопольского футбола мастерски исполнял удары с точки, да и как нападающий, бывало, играл в чемпионате Одесской области), и Тарас Чопик (хотя большая часть его игровой карьеры пришлось уже на ХХІ век, бомбардирские способности проявлял лишь в прошлом веке – в составе «Газовика» из Комарного и «Волыни»), и никопольчанин Сергей Кириенко (однажды даже отличился дублем с пенальти). Есть забитые голы в активе Павла Блажаева (причем отнюдь не с пенальти, а со штрафных и головой в конце игры после навеса со стандарта), Олега Суслова, Андрея Товта.

А в 2008 г. черкащанин Евгений Дейнеко забил гол с 80-метрового расстояния, поразив ворота клуба «Єдність» из Плисок. Интересно, что и отец Евгения Анатолий Дейнеко тоже был вратарем и также имеет в активе забитый гол за черкасский «Днепр». Правда, поразил ворота соперников Дейнеко-старший с пенальти. Семейный подряд в действии! Отличался и Константин Шевченко (фамилия обязывает!), защищая цвета клуба «Феникс-Ильичевец»: в 2009 г. он поразил в ворота бурштынского «Энергетика», выбивая мяч от своих ворот.

Запомнился голевой успех Евгения Боровика в начале 2010-х, когда уроженец Прилук защищал цвета «Кривбасса». Евгений стал первым голкипером, забившим гол с игры в чемпионате Украины. Примечательно, что в этом случае пострадал киевский «Арсенал» – клуб, в котором Боровик в дальнейшем продолжил карьеру игрока.

Не чуждый «Шахтеру» хорват Стипе Плетикоса в доукраинский период карьеры забил несколько пенальти на родине в форме сплитского «Хайдука». И азербайджанец Низами Садыгов, который первые шаги в профессиональной карьере делал в конце 1980-х в составе мариупольского «Новатора», не раз поражал ворота команд-соперниц. Правда, бомбардирствовал он уже в составе азербайджанских клубов.

Когда-то затронули тему вратарей-бомбардиров в беседе с известным украинским тренером. Тогда услышал от него фразу, что, мол, ему не по душе, когда киперы «вытворяют чертовы фокусы». Наш разговор проходил в начале нынешнего столетия, когда Чилаверт и Игита были у всех на устах. Однако восторг их голевые подвиги вызывали отнюдь не у всех профессионалов. Помните, было в нашем дворовом футболе такое амплуа – вратарь-мотала? Давно-давно, до рубежа нынешнего и предыдущего веков, до Сени и до Бурча. Было и быльем поросло? Можно ли утверждать, что эпоха киперов-забивал уходит в небытие? Ну, сугубо со статистической стороны такая тенденция по крайней мере наметилась: если на рубеже веков киперы забивали немало и были за это согреты лучами славами, то сейчас как-то меньше говорят об этом. Честно говоря, соответствующих предпосылок для вратарско-бомбардирского ренессанса пока что не просматривается. Тем не менее, зритель стремится к зрелищу (а гол в исполнении голкипера чем не зрелище!). Следовательно, история вполне может развернуться и в другом направлении, и новые Сени-Игиты покорят сердца новых торседорес. О коммерческой составляющей современного футбола ведь также не стоит забывать.

Алексей РЫЖКОВ