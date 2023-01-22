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  4. Стивен ДЖЕРРАРД: «Мудрик напомнил мне Роббена»
Англия
22 января 2023, 16:34 |
3499
0

Стивен ДЖЕРРАРД: «Мудрик напомнил мне Роббена»

Легенда «Ливерпуля» – о дебюте Михаила Мудрика

22 января 2023, 16:34 |
3499
0
Стивен ДЖЕРРАРД: «Мудрик напомнил мне Роббена»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Легендарный экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился своим мнением по поводу дебюта Михаила Мудрика за «Челси»:

«Если бы я болел за «Челси», то очень обрадовался бы Мудрику, ведь что он показал очень сильную игру. Хоть он еще не вписался в состав, то его ждет много интересного впереди.

Мудрик в порядке, в некоторых эпизодах он сыграл превосходно. Он немного напомнил мне Арьена Роббена: работой ног, скоростью, тем, как он управляет мячом. Я был бы очень рад, если бы был фанатом «Челси».

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Стивен Джеррард Михаил Мудрик Челси
Источник Daily Mail
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