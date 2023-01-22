Стивен ДЖЕРРАРД: «Мудрик напомнил мне Роббена»

Легендарный экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился своим мнением по поводу дебюта Михаила Мудрика за «Челси»:

«Если бы я болел за «Челси», то очень обрадовался бы Мудрику, ведь что он показал очень сильную игру. Хоть он еще не вписался в состав, то его ждет много интересного впереди.

Мудрик в порядке, в некоторых эпизодах он сыграл превосходно. Он немного напомнил мне Арьена Роббена: работой ног, скоростью, тем, как он управляет мячом. Я был бы очень рад, если бы был фанатом «Челси».