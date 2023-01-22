Соболь уже во Франции. Стало известно, когда он пройдет медосмотр в клубе
Украинский защитник близок к переходу в «Страсбург»
Украинский защитник бельгийского футбольного клуба «Брюгге» Эдуард Соболь близок к переходу во французский «Страсбург».
Сообщается, что 27-летний украинец уже прилетел во Францию. Завтра, 23 января, он пройдет медосмотр перед подписанием контракта.
Ранее стало известно, что «Страсбург» заплатит за Эдуарда 2 миллиона евро. Соглашение Соболя с французским клубом будет рассчитано на 2 года.
Защитник перешел в «Брюгге» из донецкого «Шахтера» летом 2021 года за 3.5 миллиона евро. В сезоне 2022/23 Эдуард провел в составе бельгийской команды 14 поединков и отметился одним забитым голом.
Sobol kreeg groen licht voor zijn transfer naar Strasbourg. Vandaag reist hij af, morgen wordt hij medisch gekeurd. #clubbrugge https://t.co/qJfONFvEiT— David Van den Broeck (@david_vdb) January 22, 2023
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