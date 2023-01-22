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  4. Соболь уже во Франции. Стало известно, когда он пройдет медосмотр в клубе
Франция
22 января 2023, 16:01 |
1116
0

Соболь уже во Франции. Стало известно, когда он пройдет медосмотр в клубе

Украинский защитник близок к переходу в «Страсбург»

22 января 2023, 16:01 |
1116
0
Соболь уже во Франции. Стало известно, когда он пройдет медосмотр в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Украинский защитник бельгийского футбольного клуба «Брюгге» Эдуард Соболь близок к переходу во французский «Страсбург».

Сообщается, что 27-летний украинец уже прилетел во Францию. Завтра, 23 января, он пройдет медосмотр перед подписанием контракта.

Ранее стало известно, что «Страсбург» заплатит за Эдуарда 2 миллиона евро. Соглашение Соболя с французским клубом будет рассчитано на 2 года.

Защитник перешел в «Брюгге» из донецкого «Шахтера» летом 2021 года за 3.5 миллиона евро. В сезоне 2022/23 Эдуард провел в составе бельгийской команды 14 поединков и отметился одним забитым голом.

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Источник Twitter
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