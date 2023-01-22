Ювентус могут отстранить от еврокубков на три года

УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков на три года. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Такое наказание туринский клуб может понести за финансовые махинации. За них «Ювентус» уже получил штраф в 15 очков в Серии А.

«Ювентус» уже получил штраф от УЕФА в размере 3,5 миллиона евро. Если вина «Старой синьоры» по новым эпизодам будет оказана, сумма штрафа может вырасти до 23 миллионов евро.

В нынешнем сезоне «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы, где сыграет с «Нантом».