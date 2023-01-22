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  4. Ювентус могут отстранить от еврокубков на три года
Италия
22 января 2023, 14:39 |
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0

Ювентус могут отстранить от еврокубков на три года

Проблемы для туринского клуба становятся все серьезнее

22 января 2023, 14:39 |
440
0
Ювентус могут отстранить от еврокубков на три года
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков на три года. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Такое наказание туринский клуб может понести за финансовые махинации. За них «Ювентус» уже получил штраф в 15 очков в Серии А.

«Ювентус» уже получил штраф от УЕФА в размере 3,5 миллиона евро. Если вина «Старой синьоры» по новым эпизодам будет оказана, сумма штрафа может вырасти до 23 миллионов евро.

В нынешнем сезоне «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы, где сыграет с «Нантом».

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Ювентус УЕФА
Источник La Gazzetta dello Sport
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