Италия22 января 2023, 14:39 |
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Ювентус могут отстранить от еврокубков на три года
Проблемы для туринского клуба становятся все серьезнее
22 января 2023, 14:39 |
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УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков на три года. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Такое наказание туринский клуб может понести за финансовые махинации. За них «Ювентус» уже получил штраф в 15 очков в Серии А.
«Ювентус» уже получил штраф от УЕФА в размере 3,5 миллиона евро. Если вина «Старой синьоры» по новым эпизодам будет оказана, сумма штрафа может вырасти до 23 миллионов евро.
В нынешнем сезоне «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы, где сыграет с «Нантом».
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