Грэм ПОТТЕР: «Такое количество новичков Челси – это вызов»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер дал оценку факту подписания клубом нынешней зимой сразу шести футболистов, включая украинского полузащитника Михаила Мудрика.

Вместе с экс-хавбеком «Шахтера» в ряды «пенсионеров», напомним, влились Нони Мадуэке, Бенуа Бедьяшиль, Давид Фофана, Андрей Сантос и арендованный у мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш. Все зимние подписания обошлись «Челси» примерно в 190 млн евро.

«Ну, это часть моей работы, и это веселая ее часть. Я точно не буду жаловаться по этому поводу! Считаю, что это [такое количество новичков] вызов. Это вызов для тренера, вызов с точки зрения лидерства и управления командой. Это фантастика. Это очень воодушевляет. Думаю, это здорово для клуба и для нас, ведь наши игроки еще и вернутся после травм.

Приходят новые ребята, это всех бодрит, появляется конкуренция. Я думаю, что игроки, которые выходят на поле каждую неделю, становятся лучше. Так что я считаю все происходящее положительным моментом», – заявил Поттер.