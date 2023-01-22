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Англия
22 января 2023, 12:16 | Обновлено 22 января 2023, 12:24
632
0

Грэм ПОТТЕР: «Такое количество новичков Челси – это вызов»

Наставник лондонской команды – о зимних трансферах

22 января 2023, 12:16 | Обновлено 22 января 2023, 12:24
632
0
Грэм ПОТТЕР: «Такое количество новичков Челси – это вызов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер (справа) и Михаил Мудрик

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер дал оценку факту подписания клубом нынешней зимой сразу шести футболистов, включая украинского полузащитника Михаила Мудрика.

Вместе с экс-хавбеком «Шахтера» в ряды «пенсионеров», напомним, влились Нони Мадуэке, Бенуа Бедьяшиль, Давид Фофана, Андрей Сантос и арендованный у мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш. Все зимние подписания обошлись «Челси» примерно в 190 млн евро.

«Ну, это часть моей работы, и это веселая ее часть. Я точно не буду жаловаться по этому поводу! Считаю, что это [такое количество новичков] вызов. Это вызов для тренера, вызов с точки зрения лидерства и управления командой. Это фантастика. Это очень воодушевляет. Думаю, это здорово для клуба и для нас, ведь наши игроки еще и вернутся после травм.

Приходят новые ребята, это всех бодрит, появляется конкуренция. Я думаю, что игроки, которые выходят на поле каждую неделю, становятся лучше. Так что я считаю все происходящее положительным моментом», – заявил Поттер.

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Челси Грэм Поттер Михаил Мудрик Давид Датро Фофана Бенуа Бедьяшиль Жоау Фелиш Нони Мадуэке Андрей Сантос трансферы
Источник talkSPORT
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