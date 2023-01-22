Челси с Мудриком стал клубом-миллиардером

Суммарная стоимость игроков нынешнего состава лондонского «Челси» достигла отметки в 1 млрд евро.

«Пенсионеры» по этому показателю занимают второе место на планете, уступая лишь «Манчестер Сити». Стоимость игроков «горожан» равняется 1,1 млрд евро.

В топ-3 также входит мюнхенская «Бавария», имеющая состав стоимостью 945 млн евро.

Занимательно, что в десятку самых дорогих команд мира входит сразу шесть представителей английской Премьер-лиги. Помимо «Ман Сити» и «Челси», это также «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Как известно, в нынешнее зимнее трансферное окно «Челси» купил у донецкого «Шахтера» полузащитника Михаила Мудрика, заплатив за него 100 млн евро, включая 30 млн евро бонусами.