Челси с Мудриком стал клубом-миллиардером
У «синих» один из самых дорогих составов в мире
Суммарная стоимость игроков нынешнего состава лондонского «Челси» достигла отметки в 1 млрд евро.
«Пенсионеры» по этому показателю занимают второе место на планете, уступая лишь «Манчестер Сити». Стоимость игроков «горожан» равняется 1,1 млрд евро.
В топ-3 также входит мюнхенская «Бавария», имеющая состав стоимостью 945 млн евро.
Занимательно, что в десятку самых дорогих команд мира входит сразу шесть представителей английской Премьер-лиги. Помимо «Ман Сити» и «Челси», это также «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Как известно, в нынешнее зимнее трансферное окно «Челси» купил у донецкого «Шахтера» полузащитника Михаила Мудрика, заплатив за него 100 млн евро, включая 30 млн евро бонусами.
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