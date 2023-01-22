Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер готов продать Шкриньяра в январе
Италия
22 января 2023, 11:50 |
294
1

Интер готов продать Шкриньяра в январе

Контракт защитника истекает летом

22 января 2023, 11:50 |
294
1
Интер готов продать Шкриньяра в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

«Интер» готов продать своего защитника Милана Шкриньяра во время январского трансферного окна. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт Шкриньяра истекает в конце сезона, ранее 27-летний словак отклонил предложение «Интера» по новому соглашению. По слухам, защитник уже согласовал предварительный контракт с «ПСЖ».

Чтобы не потерять Шкриньяра летом бесплатно, «Интер» готов продать его в январе. Суммы в 20 миллионов евро для «ПСЖ» может оказаться достаточно.

По теме:
Одноклубник Мудрика может заменить Дзаньоло в Роме
Грэм ПОТТЕР: «Такое количество новичков Челси – это вызов»
Шахтеру интересен 20-летний фулбек Сан-Паулу Патрик Ланза
Милан Шкриньяр Интер Милан ПСЖ трансферы
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
Футбол | 21 января 2023, 15:45 11
Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля

Украинский вингер «Челси» вышел на замену

Спаситель или лицемер? Кто такой Джим Рэтклифф, собирающийся купить МЮ
Футбол | 22 января 2023, 11:34 0
Спаситель или лицемер? Кто такой Джим Рэтклифф, собирающийся купить МЮ
Спаситель или лицемер? Кто такой Джим Рэтклифф, собирающийся купить МЮ

Манчестерский топ-клуб может избавиться от Глейзеров, но не факт, что получит лучшего собственника

Свентек – аут. Первая ракетка мира в двух сетах проиграла Рыбакиной
Теннис | 22.01.2023, 05:22
Свентек – аут. Первая ракетка мира в двух сетах проиграла Рыбакиной
Свентек – аут. Первая ракетка мира в двух сетах проиграла Рыбакиной
Грэм ПОТТЕР: «Мудрик своей игрой заставит фанов вставать со своих мест»
Футбол | 21.01.2023, 18:05
Грэм ПОТТЕР: «Мудрик своей игрой заставит фанов вставать со своих мест»
Грэм ПОТТЕР: «Мудрик своей игрой заставит фанов вставать со своих мест»
Пирс МОРГАН: «Арсенал должен был платить больше за Мудрика»
Футбол | 21.01.2023, 21:05
Пирс МОРГАН: «Арсенал должен был платить больше за Мудрика»
Пирс МОРГАН: «Арсенал должен был платить больше за Мудрика»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii Babak
жлобятся добавить полтора ляма к зп. так тупо из этого потерять игрока а потом покупать нового и платить деньги за трансфер и на зп
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
21.01.2023, 17:36 12
Футбол
В США советуют Украине отложить контрнаступление. В чем дело?
В США советуют Украине отложить контрнаступление. В чем дело?
20.01.2023, 20:37 3
Война
Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали
Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали
21.01.2023, 16:30 44
Футбол
Андрей Шевченко в Челси: ошибка, испортившая блестящую карьеру
Андрей Шевченко в Челси: ошибка, испортившая блестящую карьеру
21.01.2023, 07:45 35
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
22.01.2023, 01:27 3
Другие виды
ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
20.01.2023, 18:49 1
Футбол
Промоутер рассказал, как должен быть разделен гонорар в бою Усик – Фьюри
Промоутер рассказал, как должен быть разделен гонорар в бою Усик – Фьюри
20.01.2023, 16:06 2
Бокс
Есть нокаут! Украинец Потеря в UFC отправил знаменитого ветерана на пенсию
Есть нокаут! Украинец Потеря в UFC отправил знаменитого ветерана на пенсию
22.01.2023, 04:51
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности