Интер готов продать Шкриньяра в январе

«Интер» готов продать своего защитника Милана Шкриньяра во время январского трансферного окна. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт Шкриньяра истекает в конце сезона, ранее 27-летний словак отклонил предложение «Интера» по новому соглашению. По слухам, защитник уже согласовал предварительный контракт с «ПСЖ».

Чтобы не потерять Шкриньяра летом бесплатно, «Интер» готов продать его в январе. Суммы в 20 миллионов евро для «ПСЖ» может оказаться достаточно.