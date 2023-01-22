Интер готов продать Шкриньяра в январе
Контракт защитника истекает летом
«Интер» готов продать своего защитника Милана Шкриньяра во время январского трансферного окна. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Контракт Шкриньяра истекает в конце сезона, ранее 27-летний словак отклонил предложение «Интера» по новому соглашению. По слухам, защитник уже согласовал предварительный контракт с «ПСЖ».
Чтобы не потерять Шкриньяра летом бесплатно, «Интер» готов продать его в январе. Суммы в 20 миллионов евро для «ПСЖ» может оказаться достаточно.
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