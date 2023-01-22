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Италия
22 января 2023, 09:20 | Обновлено 22 января 2023, 09:31
124
0

В Роме определились по ближайшим перспективам Дзаньоло

Римские «волки» приняли решение по одному из лидеров команды

22 января 2023, 09:20 | Обновлено 22 января 2023, 09:31
124
0
В Роме определились по ближайшим перспективам Дзаньоло
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Дзаньоло

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью совместно с руководством клуба приняли решение о том, что полузащитник Николо Дзаньоло не будет принимать участие в матчах команды во время январского трансферного окна.

Как известно, 23-летний Дзаньоло будущим летом может уйти из «Ромы», так как завершится срок действия его контракта. Моуриньо не хочет привлекать игрока к матчам, пока тот или не покинет клуб, или не завершится зимнее трансферное окно.

Сообщается, что Николо пропустит матчи со «Специей» и «Наполи» в чемпионате Италии.

Николо Дзаньоло играет за «Рому» с летом 2018 года. В нынешнем сезоне он в 17 матчах во всех турнирах забил два гола и сделал три ассиста.

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Рома Рим Николо Дзаньоло Серия A чемпионат Италии по футболу Жозе Моуриньо
Источник Il Messaggero
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