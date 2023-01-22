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  4. Елена РЫБАКИНА: «Победа над Свентек – большая победа для меня»
Australian Open
22 января 2023, 08:31 | Обновлено 22 января 2023, 08:51
482
0

Елена РЫБАКИНА: «Победа над Свентек – большая победа для меня»

Теннисистка из Казахстана – о победе над Свентек на Australian Open

22 января 2023, 08:31 | Обновлено 22 января 2023, 08:51
482
0
Елена РЫБАКИНА: «Победа над Свентек – большая победа для меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

23-летняя Елена Рыбакина прокомментировала победу над Игой Свентек из Польши в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 6:4, 6:4.

«Это была тяжелая встреча. Я очень уважаю Игу за ее серию без поражений и выигранные мэйджоры. Она молода, однако играет очень хорошо. Я видела, как ей было тяжело, в важные моменты мне удавалось отлично действовать, что и отразилось на результате.

Я, как и остальные, всегда переживаю, когда выхожу на корт, но всегда пытаюсь быть спокойной, по крайней мере, стараюсь не показывать большое количество эмоций. Мой тренер говорит, что мне, наоборот, иногда нужно позволять себе давать волю им, я учусь этому. Это большая победа, и я рада, что прошла в следующий раунд», – призналась Рыбакина в интервью после встречи.

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Australian Open 2023 Ига Свёнтек Елена Рыбакина
Источник Sport.ua
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