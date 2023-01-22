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Англия
22 января 2023, 05:47 | Обновлено 22 января 2023, 06:45
1123
0

Срна подвергся смертельным угрозам от фанатов Арсенала. Все из-за Мудрика

Футбольному директора донецкого «Шахтера» поступили оскорбительные сообщения

22 января 2023, 05:47 | Обновлено 22 января 2023, 06:45
1123
0
Срна подвергся смертельным угрозам от фанатов Арсенала. Все из-за Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Футбольный директор донецкого футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна подвергся смертельным угрозам от фанатов лондонского «Арсенала» из-за перехода украинского вингера Михаила Мудрика в «Челси».

Дело в том, что Мудрика до последнего сватали в «Арсенал», однако в итоге украинец перешел в «Челси» из «Шахтера».

Сообщается, что после совершения сделки болельщики «канониров» отправили оскорбительные сообщения с угрозами хорватскому функционеру считая, что он саботирует будущее Мудрика, способствуя переходу в «Челси».

Вчера, 21 января, Мудрик дебютировал в составе «синих» в поединке против «Ливерпуля».

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Дарио Срна болельщики фанаты Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Шахтер Донецк Челси
Источник The Guardian
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