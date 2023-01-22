Срна подвергся смертельным угрозам от фанатов Арсенала. Все из-за Мудрика
Футбольному директора донецкого «Шахтера» поступили оскорбительные сообщения
Футбольный директор донецкого футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна подвергся смертельным угрозам от фанатов лондонского «Арсенала» из-за перехода украинского вингера Михаила Мудрика в «Челси».
Дело в том, что Мудрика до последнего сватали в «Арсенал», однако в итоге украинец перешел в «Челси» из «Шахтера».
Сообщается, что после совершения сделки болельщики «канониров» отправили оскорбительные сообщения с угрозами хорватскому функционеру считая, что он саботирует будущее Мудрика, способствуя переходу в «Челси».
Вчера, 21 января, Мудрик дебютировал в составе «синих» в поединке против «Ливерпуля».
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