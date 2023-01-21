Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
Англия
21 января 2023, 15:45 | Обновлено 21 января 2023, 16:47
9048
9

Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля

Украинский вингер «Челси» вышел на замену

21 января 2023, 15:45 | Обновлено 21 января 2023, 16:47
9048
9
Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты в Ливерпуле проходит центральный поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимал «Челси».

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел на замену на 55-й минуте. Для него это дебютный поединок за «пенсионеров».

Встреча завершилась безголевой ничьей со счетом 0:0. Мудрик сумел неплохо себя проявить и получил комплимент от легенды сборной Англии Гари Невилл.

Напомним, ранее «Челси» купил Мудрика у донецкого «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.

По теме:
Грэм ПОТТЕР: «Можете видеть мастерство Мудрика»
Неплохой дебют. Какую оценку получил Мудрик за первый матч в АПЛ?
ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем
Михаил Мудрик Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Ливерпуль - Челси
Источник Sport.ua
Оцените материал
(163)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александра МЕРКУШИНА: «Чуть не пищала от радости после гонки»
Биатлон | 20 января 2023, 21:15 0
Александра МЕРКУШИНА: «Чуть не пищала от радости после гонки»
Александра МЕРКУШИНА: «Чуть не пищала от радости после гонки»

Юная украинка хорошо выступила на этапе Кубке мира

ВИДЕО. Бан для Ювентуса, Челси снова покупает, ставим на Наполи
Футбол | 21 января 2023, 13:49 0
ВИДЕО. Бан для Ювентуса, Челси снова покупает, ставим на Наполи
ВИДЕО. Бан для Ювентуса, Челси снова покупает, ставим на Наполи

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Андрей Шевченко в Челси: ошибка, испортившая блестящую карьеру
Футбол | 21.01.2023, 07:45
Андрей Шевченко в Челси: ошибка, испортившая блестящую карьеру
Андрей Шевченко в Челси: ошибка, испортившая блестящую карьеру
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
Футбол | 21.01.2023, 16:27
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
Футбол | 20.01.2023, 19:45
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mov4uk
Дуже хороший деб'ют Мудрика!!!!
Ответить
+10
GloryUkraine
Мені Мудрик сподобався. Були невеличкі помилки, але в кого їх нема, а тим більше в дебютних матчах та ще й таких як цей.
Вже деякі пишуть, що він запоров моменти. Пусте то все.
Зіграв дуже добре і відразу видно, що буде прогресувати. 
Молодець.
Ответить
+8
GloryUkraine
Не звертайте увагу на цих експерДів, які критикують дебют Мудрика.
Я дивився на BT2. Три коментатори хвалили його гру, а це багато чого варте.
Відмінний дебют, а якби ще , або з його передачі забили, то був би супер дебют.
Ответить
+3
ди л
Какое впечатление от игры мудрыка?
Ответить
0
Показать Скрыть 5 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
20.01.2023, 09:25
Биатлон
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
19.01.2023, 19:55 2
Футбол
Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
19.01.2023, 16:20
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова в каждом туре будет рыгачка. Расти он уже не будет»
ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова в каждом туре будет рыгачка. Расти он уже не будет»
21.01.2023, 02:45 18
Футбол
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
21.01.2023, 09:00 4
Футбол
Промоутер рассказал, как должен быть разделен гонорар в бою Усик – Фьюри
Промоутер рассказал, как должен быть разделен гонорар в бою Усик – Фьюри
20.01.2023, 16:06 2
Бокс
ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
20.01.2023, 18:49 1
Футбол
Антхольц-2023. Вирер выиграла спринт, Джима заняла 20 место
Антхольц-2023. Вирер выиграла спринт, Джима заняла 20 место
19.01.2023, 16:42 3
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности