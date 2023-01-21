Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
Украинский вингер «Челси» вышел на замену
В эти минуты в Ливерпуле проходит центральный поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимал «Челси».
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел на замену на 55-й минуте. Для него это дебютный поединок за «пенсионеров».
Встреча завершилась безголевой ничьей со счетом 0:0. Мудрик сумел неплохо себя проявить и получил комплимент от легенды сборной Англии Гари Невилл.
Напомним, ранее «Челси» купил Мудрика у донецкого «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.
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Вже деякі пишуть, що він запоров моменти. Пусте то все.
Зіграв дуже добре і відразу видно, що буде прогресувати.
Молодець.
Я дивився на BT2. Три коментатори хвалили його гру, а це багато чого варте.
Відмінний дебют, а якби ще , або з його передачі забили, то був би супер дебют.