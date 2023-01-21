Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля

В эти минуты в Ливерпуле проходит центральный поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимал «Челси».

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел на замену на 55-й минуте. Для него это дебютный поединок за «пенсионеров».

Встреча завершилась безголевой ничьей со счетом 0:0. Мудрик сумел неплохо себя проявить и получил комплимент от легенды сборной Англии Гари Невилл.

Напомним, ранее «Челси» купил Мудрика у донецкого «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.