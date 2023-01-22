ВИДЕО. 19-й тур Серии А. Очередная победа Наполи, неудача Фиорентины

В субботу, 21 января, состоялись три матча чемпионата Италии по футболу.

Лидер Серии А «Наполи» уверенно обыграл «Салернитану» в гостях со счетом 2:0.

Также победами отметились и «Верона» с «Торино».

Серия А. 19-й тур. 21 января

Верона – Лечче – 2:0

Салернитана – Наполи – 0:2

Фиорентина – Торино – 0:1