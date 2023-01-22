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Италия
22 января 2023, 03:10 |
28
0

ВИДЕО. 19-й тур Серии А. Очередная победа Наполи, неудача Фиорентины

Смотрите видеообзор трех матчей чемпионата Италии по футболу

22 января 2023, 03:10 |
28
0
ВИДЕО. 19-й тур Серии А. Очередная победа Наполи, неудача Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 21 января, состоялись три матча чемпионата Италии по футболу.

Лидер Серии А «Наполи» уверенно обыграл «Салернитану» в гостях со счетом 2:0.

Также победами отметились и «Верона» с «Торино».

Серия А. 19-й тур. 21 января

Верона – Лечче – 2:0

Салернитана – Наполи – 0:2

Фиорентина – Торино – 0:1

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Верона Лечче Салернитана Наполи Фиорентина Торино видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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