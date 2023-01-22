Италия22 января 2023, 03:10 |
28
0
ВИДЕО. 19-й тур Серии А. Очередная победа Наполи, неудача Фиорентины
Смотрите видеообзор трех матчей чемпионата Италии по футболу
22 января 2023, 03:10 |
28
0
В субботу, 21 января, состоялись три матча чемпионата Италии по футболу.
Лидер Серии А «Наполи» уверенно обыграл «Салернитану» в гостях со счетом 2:0.
Также победами отметились и «Верона» с «Торино».
Серия А. 19-й тур. 21 января
Верона – Лечче – 2:0
Салернитана – Наполи – 0:2
Фиорентина – Торино – 0:1
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 января 2023, 12:12 2
Маттиа Лукарелли угодил в нелицеприятную историю
Футбол | 21 января 2023, 22:29 1
Очень неплохой дебют украинца в АПЛ
Другие виды | 22.01.2023, 01:27
Футбол | 21.01.2023, 18:05
Футбол | 21.01.2023, 07:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.01.2023, 07:12 19
21.01.2023, 15:45 11
20.01.2023, 19:27 3
20.01.2023, 16:06 2
21.01.2023, 16:27 6
20.01.2023, 19:45 19
20.01.2023, 18:49 1
20.01.2023, 17:02 4