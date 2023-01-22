21.01.2023, FT 3 : 0
Испания22 января 2023, 02:18 | Обновлено 22 января 2023, 02:30
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ВИДЕО. 18-й тур Ла Лиги. Атлетико разгромил Вальядолид, победа Севильи
Смотрите видеообзор четырех матчей чемпионата Испании по футболу
22 января 2023, 02:18 | Обновлено 22 января 2023, 02:30
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В субботу, 21 января, состоялись четыре матча 18-го тура чемпионата Испании по футболу.
Центральным матчем дня был поединок «Атлетико» и «Вальядолида». Команда Диего Симеоне разгромила гостей со счетом 3:0.
Также свои матчи выиграли «Реал Сосьедад», «Эспаньол» и «Севилья».
Ла Лига. 18-й тур. 21 января
Райо Валекано – Реал Сосьедад – 0:2
Эспаньол – Бетис – 1:0
Атлетико – Вальядолид – 3:0
Севилья – Кадис – 1:0
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
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