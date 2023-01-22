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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
21.01.2023, FT 3 : 0
Вальядолид
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Испания
22 января 2023, 02:18 | Обновлено 22 января 2023, 02:30
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0

ВИДЕО. 18-й тур Ла Лиги. Атлетико разгромил Вальядолид, победа Севильи

Смотрите видеообзор четырех матчей чемпионата Испании по футболу

22 января 2023, 02:18 | Обновлено 22 января 2023, 02:30
7
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ВИДЕО. 18-й тур Ла Лиги. Атлетико разгромил Вальядолид, победа Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико Мадрид

В субботу, 21 января, состоялись четыре матча 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

Центральным матчем дня был поединок «Атлетико» и «Вальядолида». Команда Диего Симеоне разгромила гостей со счетом 3:0.

Также свои матчи выиграли «Реал Сосьедад», «Эспаньол» и «Севилья».

Ла Лига. 18-й тур. 21 января

Райо Валекано – Реал Сосьедад – 0:2

Эспаньол – Бетис – 1:0

Атлетико – Вальядолид – 3:0

Севилья – Кадис – 1:0

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
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Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Райо Вальекано Реал Сосьедад Эспаньол Бетис Севилья Кадис
Источник Sport.ua
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