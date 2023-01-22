ВИДЕО. 18-й тур Ла Лиги. Атлетико разгромил Вальядолид, победа Севильи

В субботу, 21 января, состоялись четыре матча 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

Центральным матчем дня был поединок «Атлетико» и «Вальядолида». Команда Диего Симеоне разгромила гостей со счетом 3:0.

Также свои матчи выиграли «Реал Сосьедад», «Эспаньол» и «Севилья».

Ла Лига. 18-й тур. 21 января

Райо Валекано – Реал Сосьедад – 0:2

Эспаньол – Бетис – 1:0

Атлетико – Вальядолид – 3:0

Севилья – Кадис – 1:0