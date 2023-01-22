ВИДЕО. 16-й тур Бундеслиги. Вольфсбург забил шесть голов, Кельн – семь

В субботу, 21 января, состоялись шесть матчей чемпионата Германии по футболу.

«Вольфсбург» на своей поле разгромил «Фрайбург» со счетом 6:0, а «Кельн» не оставил шансов «Вердеру», обыграв гостей 7:1.

Видеообзор матчей Бундеслиги. 21 января

Айнтрахт – Шальке – 3:0

Бохум – Герта – 3:1

Вольфсбург – Фрайбург – 6:0

Унион Берлин – Хоффенхайм – 3:1

Штутгарт – Майнц – 1:1

Кельн – Вердер – 7:1