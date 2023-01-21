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  4. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Эвертон снова сражается за выживание в АПЛ»
Англия
21 января 2023, 20:47 |
699
0

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Эвертон снова сражается за выживание в АПЛ»

Тренер понимает, что сложилась тяжелая ситуация

21 января 2023, 20:47 |
699
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Эвертон снова сражается за выживание в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лэмпард и Миколенко

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард оценил поражение от «Вест Хэма» в матче АПЛ. Ливерпульская команда делит последнее место в таблице с «Саутгемптоном».

«Странная игра, потому что у мы контролировали мяч, но не использовали свои шансы. Когда я принял команду в прошлом сезоне, то мы боролись за выживание. Мы боролись и остались в АПЛ. Позже клуб продал Ришарлисона, а мы пытаемся выстроить новую системы игры, поэтому ясно, что мы снова сражаемся за выживание».

«Другие клубы пытаются нас обойти. Я отдал все силы работе, но очевидно, что «Эвертон» оказался в сложной ситуации», — сказал Лэмпард.

Украинский защитник Виталий Миколенко был заменен в перерыве и получил низкую оценку.

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Эвертон Виталий Миколенко Фрэнк Лэмпард чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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