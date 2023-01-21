Шахтер определился с планами на второй тренировочный сбор

«Шахтер» контрольным матчем против «Аустрии» завершил первый тренировочный сбор. Игроки получил несколько дней выходных, а второй сбор начнется в Турции 24 января.

Команда Игора Йовичевича проведет несколько контрольных матчей. Первый из них пройдет в пятницу против словенского «Копера».

«Шахтер» первый официальный матч года проведет 16 февраля в рамках встречи плей-офф Лиги Европы с «Ренном».