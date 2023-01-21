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Украина. Премьер лига
21 января 2023, 19:49 |
91
0

Шахтер определился с планами на второй тренировочный сбор

Идет подготовка к плей-офф Лиги Европы

21 января 2023, 19:49 |
91
0
Шахтер определился с планами на второй тренировочный сбор
ФК Шахтер

«Шахтер» контрольным матчем против «Аустрии» завершил первый тренировочный сбор. Игроки получил несколько дней выходных, а второй сбор начнется в Турции 24 января.

Команда Игора Йовичевича проведет несколько контрольных матчей. Первый из них пройдет в пятницу против словенского «Копера».

«Шахтер» первый официальный матч года проведет 16 февраля в рамках встречи плей-офф Лиги Европы с «Ренном».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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