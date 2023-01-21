Украина. Премьер лига21 января 2023, 19:49 |
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Шахтер определился с планами на второй тренировочный сбор
Идет подготовка к плей-офф Лиги Европы
21 января 2023, 19:49 |
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«Шахтер» контрольным матчем против «Аустрии» завершил первый тренировочный сбор. Игроки получил несколько дней выходных, а второй сбор начнется в Турции 24 января.
Команда Игора Йовичевича проведет несколько контрольных матчей. Первый из них пройдет в пятницу против словенского «Копера».
«Шахтер» первый официальный матч года проведет 16 февраля в рамках встречи плей-офф Лиги Европы с «Ренном».
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