«Поздравляем с дебютом в АПЛ!». Шахтер посвятил короткий твит Мудрику

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» поздравил украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика с дебютом в АПЛ:

«👏 Михаил Мудрик 🧡 Поздравляем с дебютом в АПЛ!»

В субботу, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 0:0.

На 55-й минуте поединка на поле появился украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик, который заменил Люиса Холла. Отметим, что для Михаила этот матч стал первым в футболке «Челси».

15 января Михаил перешел из «Шахтера» в «Челси».