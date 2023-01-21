«Поздравляем с дебютом в АПЛ!». Шахтер посвятил короткий твит Мудрику
Донецкий клуб рад за свою экс-звезду
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» поздравил украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика с дебютом в АПЛ:
«👏 Михаил Мудрик 🧡 Поздравляем с дебютом в АПЛ!»
В субботу, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 0:0.
На 55-й минуте поединка на поле появился украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик, который заменил Люиса Холла. Отметим, что для Михаила этот матч стал первым в футболке «Челси».
15 января Михаил перешел из «Шахтера» в «Челси».
👏 Mykhailo Mudryk 🧡— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 21, 2023
Congratulations on the @premierleague debut!#Mudryk
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