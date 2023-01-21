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Англия
21 января 2023, 19:18 |
1127
3

«Поздравляем с дебютом в АПЛ!». Шахтер посвятил короткий твит Мудрику

Донецкий клуб рад за свою экс-звезду

21 января 2023, 19:18 |
1127
3
«Поздравляем с дебютом в АПЛ!». Шахтер посвятил короткий твит Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» поздравил украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика с дебютом в АПЛ:

«👏 Михаил Мудрик 🧡 Поздравляем с дебютом в АПЛ!»

В субботу, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 0:0.

На 55-й минуте поединка на поле появился украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик, который заменил Люиса Холла. Отметим, что для Михаила этот матч стал первым в футболке «Челси».

15 января Михаил перешел из «Шахтера» в «Челси».

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Михаил Мудрик Челси Ливерпуль Ливерпуль - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу дебют Шахтер Донецк
Источник Twitter
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Комментарии 3
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Alex906
Прекрасный дебют .Ничего не испортил .Единственное что бросается в глаза он не работает в защите абсолютно .Но со временем подскажут
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