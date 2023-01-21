Ждем дебют еще одного украинца в топ-лиге. Цыганков – в заявке Жироны
Украинец в воскресенье может сыграть в Ла Лиге
Клуб Ла Лиги «Жирона» 22 января проведет выездной матч чемпионата Испании против «Вильярреала» (старт в 15:00). В заявку на игру нашлось место новичку «Жироны» Виктору Цыганкову.
На днях украинский хавбек перебрался в команду из «Динамо» Киев за 5 миллионов евро. Судя по всему, наставник даст Цыганкову шанс проявить себя.
Виктор станет вторым после Андрея Лунина украинцем, который сейчас выступает в Примере.
В субботу Михаил Мудрик дебютировал в АПЛ, а ранее в январе Руслан Малиновский провел первый матч в чемпионате Франции.
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