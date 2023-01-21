Грэм ПОТТЕР: «Можете видеть мастерство Мудрика»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о дебюте украинского вингера Михаила Мудрика в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля» (0:0).

«Он в последнее время не имел игровой практики, у него было межсезонье. Нужно руководить его минутами, но вы можете видеть мастерство Мудрика», - сказал Поттер.

Напомним, Мудрик вышел на замену на 55 минуте. Он стал девятым украинцем, сыгравшим в АПЛ.