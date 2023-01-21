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Англия
21 января 2023, 17:10 | Обновлено 21 января 2023, 17:19
5826
4

Грэм ПОТТЕР: «Можете видеть мастерство Мудрика»

Наставник «Челси» – о дебюте украинского вингера в АПЛ

21 января 2023, 17:10 | Обновлено 21 января 2023, 17:19
5826
4
Грэм ПОТТЕР: «Можете видеть мастерство Мудрика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о дебюте украинского вингера Михаила Мудрика в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля» (0:0).

«Он в последнее время не имел игровой практики, у него было межсезонье. Нужно руководить его минутами, но вы можете видеть мастерство Мудрика», - сказал Поттер.

Напомним, Мудрик вышел на замену на 55 минуте. Он стал девятым украинцем, сыгравшим в АПЛ.

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Грэм Поттер Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Ливерпуль - Челси
Источник BBC
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Комментарии 4
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Алексей Ильин
За пол часа игры создал сам себе несколько моментов и мог ещё брать а себя, но пытался сыграть в подыгрыше, как только появится уверенность, левый фланг Челси будет в огне! На фоне Гакпо которого тут пиарили и деревянного Нуньеза - это совсем другого потенциально уровня игрок!
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zhyr
Нехай жлоби з арсеналу дивляться
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