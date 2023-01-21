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  4. Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Юнайтед
Англия
21 января 2023, 16:17 |
330
0

Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Юнайтед

Центральный матч 21-го тура АПЛ

21 января 2023, 16:17 |
330
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Юнайтед
ФК Арсенал

В воскресенье, 22 января «Арсенал» в матче 21-го тура АПЛ примет «Манчестер Юнайтед». Начало поединка – в 18:30 по Киеву.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Setanta Sports Украина».

«Арсенал» сейчас на всех парах мчится ко своему первому за последние 19 лет чемпионству в АПЛ. Команда Микеля Артеты на 5 очков опережает ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», и имеет еще игру в запасе. «Манчестер Юнайтед» после ужасного старта сезона таки сумел найти свою игру. Серия из пяти побед подряд прервалась лишь в среду обидной ничьей на выезде с «Кристал Пэлас».

Арсенал – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч АПЛ

«Арсенал» лидирует в АПЛ с 47 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» третий с 39 баллами.

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Источник Sport.ua
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