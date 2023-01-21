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  4. Александр КУЧЕР: «Новички будут работать без выходных»
Украина. Премьер лига
21 января 2023, 14:31 | Обновлено 21 января 2023, 14:57
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2

Александр КУЧЕР: «Новички будут работать без выходных»

Главный тренер СК «Днепр-1» – о результатах первого сбора

21 января 2023, 14:31 | Обновлено 21 января 2023, 14:57
402
2
Александр КУЧЕР: «Новички будут работать без выходных»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер после спарринга против «Пюника» (3:1) подвел итоги первого этапа турецкого сбора:

– У нас продуктивный вышел сбор. Всё понравилось. Ребята много работали, так что собрали много информации, которую нужно будет проанализировать. Хорошие спарринги у нас были против команд, являющихся лидерами своих чемпионатов. Делали это для того, чтобы посмотреть, чего нам не хватает, какие у нас ошибки, чтобы лучше сыграться и смотреть перед.

– Из четырех матчей, пожалуй, особенно отличался поединок, состоявшийся накануне против «Ракува», ведь эта команда уже готова к выступлениям в своем чемпионате?
– Нет, у нас все игры были одинаковыми. Все соперники среди лидеров своих чемпионатов и мы хотели побольше подобных поединков провести, чтобы сейчас можно было увидеть все ошибки, которые нужно исправлять и их не было бы в сезоне.

– Многие новички на сборе, среди них уже двое официально пополнили состав команды. Как они выглядели на этом сборе?
– Ребята приехали и они только вовлекаются в наш коллектив и работу. Они всего три дня с командой и им еще тяжело, ведь они находятся на разных стадиях подготовки. Сейчас у нас первый сбор подошел к концу, но новички и дальше будут работать без выходных, поскольку им нужно еще набирать и набирать.

– Ну, а второй этап подготовка уже будет планомерной подготовкой к возобновлению участия команды в Лиге конференций?
– Конечно, будем готовиться, но не только в Лигу конференций, ведь у нас еще и чемпионат. Нам нужно все успеть сделать, потому что времени не так много остается и нужно еще много работать.

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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 2
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Kovalchuk
Сателіт Металиста
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Remark
Желаю Днепру-1 в этом году чемпионства! Динамо пока не заслужило, а Шахта должна накрыться кармой за подписание ватника.
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0
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