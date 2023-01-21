Александр КУЧЕР: «Новички будут работать без выходных»
Главный тренер СК «Днепр-1» – о результатах первого сбора
Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер после спарринга против «Пюника» (3:1) подвел итоги первого этапа турецкого сбора:
– У нас продуктивный вышел сбор. Всё понравилось. Ребята много работали, так что собрали много информации, которую нужно будет проанализировать. Хорошие спарринги у нас были против команд, являющихся лидерами своих чемпионатов. Делали это для того, чтобы посмотреть, чего нам не хватает, какие у нас ошибки, чтобы лучше сыграться и смотреть перед.
– Из четырех матчей, пожалуй, особенно отличался поединок, состоявшийся накануне против «Ракува», ведь эта команда уже готова к выступлениям в своем чемпионате?
– Нет, у нас все игры были одинаковыми. Все соперники среди лидеров своих чемпионатов и мы хотели побольше подобных поединков провести, чтобы сейчас можно было увидеть все ошибки, которые нужно исправлять и их не было бы в сезоне.
– Многие новички на сборе, среди них уже двое официально пополнили состав команды. Как они выглядели на этом сборе?
– Ребята приехали и они только вовлекаются в наш коллектив и работу. Они всего три дня с командой и им еще тяжело, ведь они находятся на разных стадиях подготовки. Сейчас у нас первый сбор подошел к концу, но новички и дальше будут работать без выходных, поскольку им нужно еще набирать и набирать.
– Ну, а второй этап подготовка уже будет планомерной подготовкой к возобновлению участия команды в Лиге конференций?
– Конечно, будем готовиться, но не только в Лигу конференций, ведь у нас еще и чемпионат. Нам нужно все успеть сделать, потому что времени не так много остается и нужно еще много работать.
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