Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Играть за Кривбасс – детская мечта»
Украина. Премьер лига
21 января 2023, 13:55 |
45
0

Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Играть за Кривбасс – детская мечта»

Защитник «Кривбасса» – о переходе в клуб из Кривого Рога

21 января 2023, 13:55 |
45
0
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Играть за Кривбасс – детская мечта»
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

Бывший футболист молодежной сборной Украины Даниил Бескоровайный, который в 2019 году становился победителем чемпионата мира (U-20), прокомментировал свой переход в «Кривбасс».

– Почему решил вернуться в родной «Кривбасс»? Ведь еще была возможность поиграть в Европе.
– Во-первых, я знаю, что такое «Кривбасс». Я вырос здесь, помню «Кривбасс» еще до банкротства. Играть за «Кривбасс» – детская мечта, которую я хотел воплотить в жизнь. Поэтому решил не ждать и вернуться сейчас. Не ждать, а уже сейчас помогать «Кривбассу» выигрывать титулы и выступать в еврокубках. Хочу помочь родному клубу вернуть былую славу.

– Не уговаривали ли тебя от возвращения в Украину? И понимают ли за границей, что именно происходит в Украине?
– В 2022 году стоял вопрос, оставаться ли в Словакии. В это время на меня вышла «Астана». Принял решение поехать в Казахстан, ведь это знаменитый клуб, всегда играющий в еврокубках. Это был большой опыт. Сейчас я – игрок «Кривбасса». Знаю, какие цели ставлю перед собой, какие цели стоят перед командой. Хочу одерживать победы в красно-белой футболке.

В Европе все поддерживают Украину. Общаюсь с друзьями, проживающими в Европе. Все говорят, что москали, мягко говоря, нехорошие люди. Все всё понимают, но пока, к сожалению, война продолжается. Наши ребята ВСУ защищают нас на поле боя, за что им низкий поклон. Уверен, что победа будет за Украиной.

– У вас были другие предложения, кроме «Кривбасса»?
– Да, но сейчас неуместно об этом говорить, ведь я – футболист «Кривбасса» и отдам все силы за красно-белых.

По теме:
Четыре игрока Кривбасса U-19 поедут на сборы с первой командой
Кривбасс сообщил о расставании с хорватом Ловричем
ВЕРНИДУБ – о зимних трансферах Кривбасса: «Пополнения еще будут»
Даниил Бескоровайный Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер рассказал, как должен быть разделен гонорар в бою Усик – Фьюри
Бокс | 20 января 2023, 16:06 2
Промоутер рассказал, как должен быть разделен гонорар в бою Усик – Фьюри
Промоутер рассказал, как должен быть разделен гонорар в бою Усик – Фьюри

Эдди Хирн сомневается, что Тайсон согласиться на 50 на 50

ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
Футбол | 20 января 2023, 18:49 1
ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем

Ждем дебютную игру украинца в новой команде

Последний шанс для новозеландца. Паркер возвращается боем с Мэсси
Бокс | 21.01.2023, 06:30
Последний шанс для новозеландца. Паркер возвращается боем с Мэсси
Последний шанс для новозеландца. Паркер возвращается боем с Мэсси
В США советуют Украине отложить контрнаступление. В чем дело?
Война | 20.01.2023, 20:37
В США советуют Украине отложить контрнаступление. В чем дело?
В США советуют Украине отложить контрнаступление. В чем дело?
ВИДЕО. Хулиан АЛЬВАРЕС – о победе на ЧМ-2022 и отношениях с Месси
Футбол | 21.01.2023, 13:02
ВИДЕО. Хулиан АЛЬВАРЕС – о победе на ЧМ-2022 и отношениях с Месси
ВИДЕО. Хулиан АЛЬВАРЕС – о победе на ЧМ-2022 и отношениях с Месси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
20.01.2023, 17:28 3
Бокс
Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии
Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии
19.01.2023, 21:10 12
Футбол
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
20.01.2023, 19:45 19
Футбол
Предложений нет. Бой Усик – Фьюри сдвигается по дате
Предложений нет. Бой Усик – Фьюри сдвигается по дате
19.01.2023, 10:11
Бокс
Итоги Рамштайна: танки не дали, война в 2023 не закончится, потери россии
Итоги Рамштайна: танки не дали, война в 2023 не закончится, потери россии
20.01.2023, 19:27 3
Война
Антхольц-2023. Вирер выиграла спринт, Джима заняла 20 место
Антхольц-2023. Вирер выиграла спринт, Джима заняла 20 место
19.01.2023, 16:42 3
Биатлон
ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
20.01.2023, 00:33 4
Футбол
Аль-Наср / Аль-Хиляль – ПСЖ – 4:5. Роналду против Месси. Видео голов, обзор
Аль-Наср / Аль-Хиляль – ПСЖ – 4:5. Роналду против Месси. Видео голов, обзор
20.01.2023, 00:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности