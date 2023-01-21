Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Играть за Кривбасс – детская мечта»

Бывший футболист молодежной сборной Украины Даниил Бескоровайный, который в 2019 году становился победителем чемпионата мира (U-20), прокомментировал свой переход в «Кривбасс».

– Почему решил вернуться в родной «Кривбасс»? Ведь еще была возможность поиграть в Европе.

– Во-первых, я знаю, что такое «Кривбасс». Я вырос здесь, помню «Кривбасс» еще до банкротства. Играть за «Кривбасс» – детская мечта, которую я хотел воплотить в жизнь. Поэтому решил не ждать и вернуться сейчас. Не ждать, а уже сейчас помогать «Кривбассу» выигрывать титулы и выступать в еврокубках. Хочу помочь родному клубу вернуть былую славу.

– Не уговаривали ли тебя от возвращения в Украину? И понимают ли за границей, что именно происходит в Украине?

– В 2022 году стоял вопрос, оставаться ли в Словакии. В это время на меня вышла «Астана». Принял решение поехать в Казахстан, ведь это знаменитый клуб, всегда играющий в еврокубках. Это был большой опыт. Сейчас я – игрок «Кривбасса». Знаю, какие цели ставлю перед собой, какие цели стоят перед командой. Хочу одерживать победы в красно-белой футболке.

В Европе все поддерживают Украину. Общаюсь с друзьями, проживающими в Европе. Все говорят, что москали, мягко говоря, нехорошие люди. Все всё понимают, но пока, к сожалению, война продолжается. Наши ребята ВСУ защищают нас на поле боя, за что им низкий поклон. Уверен, что победа будет за Украиной.

– У вас были другие предложения, кроме «Кривбасса»?

– Да, но сейчас неуместно об этом говорить, ведь я – футболист «Кривбасса» и отдам все силы за красно-белых.