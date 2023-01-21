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  4. Ван Леувен рассказал, какие проблемы были у Малиновского в начале карьеры
Франция
21 января 2023, 12:52 |
1227
1

Ван Леувен рассказал, какие проблемы были у Малиновского в начале карьеры

Нидерландец прекрасно знаком с возможностями и способностями хавбека сборной Украины

21 января 2023, 12:52 |
1227
1
Ван Леувен рассказал, какие проблемы были у Малиновского в начале карьеры
ФК Марсель

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен, ранее работавший руководителем академии донецкого «Шахтера», рассказал о проблемах, с которыми сталкивался в юношеском футболе воспитанник «горняков» Руслан Малиновский, перебравшийся в январе из «Аталанты» в «Марсель».

«Он был меньше других. Если ему всегда удавалось находить разумные решения, то в единоборствах он страдал. У каждого молодого игрока есть период роста, когда в него не веришь. У нас было немного меньше уверенности в том, что он может сделать. Но академия понимала, что мы не можем его отпустить. Он вернулся, чтобы играть во втором дивизионе. Именно здесь он действительно начал понимать, что ему нужно сделать, чтобы стать профессиональным футболистом. Период, когда его уже не было в «Шахтере», заставил его осознать еще некоторые вещи на предмет того, как продолжать развиваться», - сказал ван Леувен.

Напомним, «Марсель» арендовал Малиновского у «Аталанты» на полгода с обязательством выкупа. Украинец уже успел провести 3 матча за провансальцев, но голевыми действиями в них не отличился.

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Руслан Малиновский Патрик ван Леувен Шахтер Донецк академия ФК Шахтер Марсель Аталанта
Источник La Provence
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Комментарии 1
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Gargantua
а сейчас он такой бычок, довольно мускулистый.
есть такие дети которые поздно созревают. Из-за этого наши юноши уступают при селекции неграм и арабам, те физически взрослеют раньше.
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