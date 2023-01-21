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  4. ВИДЕО. Михаил МУДРИК: «Важно много работать, поэтому я в Челси»
Англия
21 января 2023, 12:44 | Обновлено 21 января 2023, 13:58
682
0

ВИДЕО. Михаил МУДРИК: «Важно много работать, поэтому я в Челси»

Новичок «синих» – о первых днях в лондонском клубе

21 января 2023, 12:44 | Обновлено 21 января 2023, 13:58
682
0
ВИДЕО. Михаил МУДРИК: «Важно много работать, поэтому я в Челси»
ФК Челси. Михаил Мудрик

Новичок «Челси» Михаил Мудрик рассказал о ближайших планах в лондонском клубе.

«Постараюсь помочь команде выиграть трофей. Постараюсь улучшить свою собственную игру.

Моим кумиром был Роналду, мне нравится его менталитет.

У меня есть тату: «Таланта недостаточно». Это значит, что важно много работать. Вот поэтому я здесь. В Англии очень сильный чемпионат, каждый матч очень тяжелый. Жду своего первого матча», – сказал Мудрик.

Наставник «Челси» Грэм Поттер вчера заявил, что Мудрик может сегодня дебютировать в поединке 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

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чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик Челси
Источник Sport.ua
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