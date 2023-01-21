ВИДЕО. Михаил МУДРИК: «Важно много работать, поэтому я в Челси»

Новичок «Челси» Михаил Мудрик рассказал о ближайших планах в лондонском клубе.

«Постараюсь помочь команде выиграть трофей. Постараюсь улучшить свою собственную игру.

Моим кумиром был Роналду, мне нравится его менталитет.

У меня есть тату: «Таланта недостаточно». Это значит, что важно много работать. Вот поэтому я здесь. В Англии очень сильный чемпионат, каждый матч очень тяжелый. Жду своего первого матча», – сказал Мудрик.

Наставник «Челси» Грэм Поттер вчера заявил, что Мудрик может сегодня дебютировать в поединке 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем».