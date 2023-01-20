Грэм ПОТТЕР: «У Мудрика есть шанс сыграть с Ливерпулем. Но не 90 минут»

Наставник «Челси» Грэм Поттер не исключает, что новобранец команды Михаил Мудрик может дебютировать в поединке 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

Перед центральным матчем 21-го тура большинство вопросов к наставнику «синих» было касательно украинского новичка команды Михаила Мудрика.

«Он очень хорошо устроился. Он молодой, очень интересный игрок. У Мудрика фантастическая скорость в игре один на один. Теперь нам нужно помочь ему адаптироваться в Премьер-лиге, адаптироваться к нашей игре».

«Очевидно, что он приехал к нам после перерыва в середине сезона, поэтому в последнее время не так много играл в футбол, но хорошо тренировался. Поэтому мы оценим его и посмотрим, как он сможет сыграть в выходные».

«Есть шанс, что он дебютирует в игре с «Ливерпулем». Я думаю, 90 минут он не сыграет, но вероятно на каком-то этапе игры будет роль для него».

«Вы должны помочь понять ему и помочь понять всем, что он приехал из другой страны, из другой лиги, поэтому нужно время адаптироваться. Он молодой игрок, у которого большой потенциал, много преимуществ, но в то же время у него есть действительно хороший опыт. Так что он интересный игрок», – сказал Грэм Поттер на пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем».

Матч «Ливерпуль» – «Челси» состоится в субботу, 21 января, начало – в 14:30 по киевскому времени.

Напомним, что Михаил Мудрик перешел в «Челси» за рекордные для украинского игрока 70 миллионов евро и 30 миллионов возможных бонусов.