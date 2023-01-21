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  4. Йозуа КИММИХ: «Мы бы победили РБ Лейпциг, если бы не моя ошибка»
Германия
21 января 2023, 12:36 | Обновлено 21 января 2023, 12:37
289
0

Йозуа КИММИХ: «Мы бы победили РБ Лейпциг, если бы не моя ошибка»

Хавбек «Баварии» – о ничьей в Бундеслиге

21 января 2023, 12:36 | Обновлено 21 января 2023, 12:37
289
0
Йозуа КИММИХ: «Мы бы победили РБ Лейпциг, если бы не моя ошибка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал ничью с «РБ Лейпциг» (1:1) в 16-м туре немецкой Бундеслиги.

«В целом игра была равной. В первом тайме у нас было мало моментов, но мы мало что позволяли сопернику и заслуженно повели в счете. И мы бы победили, если бы не моя ошибка.

«Бавария» не лучшим образом владела мячом, действовала немного сумбурно. В целом ничья – нормальный результат. Взяли одно очко. Теперь мы должны попытаться начать новую победную серию», - сказал Киммих.

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РБ Лейпциг – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Йозуа Киммих Бавария РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник ФК Бавария
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