Гендиректор Металлиста: «Слухи направлены на дискредитацию Ярославского»
Валерий Грига – о финансировании клуба
Генеральный директор харьковского «Металлиста» Валерий Грига высказался об информации о том, что президент клуба Александр Ярославский перестал финансировать команду.
«Я хочу в последний раз подчеркнуть, что Александр Владиленович Ярославский является президентом «Металлиста» и принимает участие в жизнедеятельности клуба.
Ребята получили зарплату и отправились на сборы в Турцию. Больше никаких слухов и сплетен касательно нашего президента я не буду комментировать. Считаю, что они направлены на дискредитацию футбольного клуба «Металлист», - сказал Грига.
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