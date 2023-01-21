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Украина. Премьер лига
21 января 2023, 12:16 |
363
1

Гендиректор Металлиста: «Слухи направлены на дискредитацию Ярославского»

Валерий Грига – о финансировании клуба

21 января 2023, 12:16 |
363
1
Гендиректор Металлиста: «Слухи направлены на дискредитацию Ярославского»
Facebook. Александр Ярославский

Генеральный директор харьковского «Металлиста» Валерий Грига высказался об информации о том, что президент клуба Александр Ярославский перестал финансировать команду.

«Я хочу в последний раз подчеркнуть, что Александр Владиленович Ярославский является президентом «Металлиста» и принимает участие в жизнедеятельности клуба.

Ребята получили зарплату и отправились на сборы в Турцию. Больше никаких слухов и сплетен касательно нашего президента я не буду комментировать. Считаю, что они направлены на дискредитацию футбольного клуба «Металлист», - сказал Грига.

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Источник: Ярославский прекратил финансировать Металлист
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Валерий Грига Металлист Харьков Александр Ярославский
Источник ФК Металлист
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Комментарии 1
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Rolan Stkomarovskiy
Які ж вони всі лицемірні та цинічні. Герої сучасного часу.
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